Những sao Việt nói không với mỡ thừa

Anh Thư, Thanh Thúy, Maya… sẵn sàng tuyên chiến với mỡ thừa bởi họ đã có vũ khí đặc biệt là công nghệ hút mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe.

Đối với nghệ sĩ - người của công chúng thì việc giữ gìn nhan sắc cũng quan trọng giống như rèn luyện tài năng mỗi ngày. Một ngoại hình đẹp không chỉ giúp họ thăng tiến hơn trên con đường sự nghiệp mà còn thể hiện sự tôn trọng của họ dành cho khán giả.

Mỡ thừa trở thành một nỗi ám ảnh, chiếc đùi quá to hoặc vòng bụng quá khổ sau sinh đã khiến cho Maya, Anh Thư, Thanh Thúy phải bỏ công tìm kiếm và áp dụng nhiều phương pháp giảm mỡ. Và điểm dừng cuối cùng của họ là công nghệ hút mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury.

Sau khi sinh, Anh Thư, Thanh Thúy đều có một nỗi lo chung đó là tình trạng mỡ thừa và vùng da bụng bị nhăn nheo, chảy xệ. Anh Thư chia sẻ: “Khi mang thai, tôi tăng đến 30kg, sau khi sinh dù đã giảm được 18kg nhờ ăn kiêng, tập thể dục nhưng vòng bụng vẫn khá tròn trịa. Tuy nhiên, nhờ có Cavi-Deluxe với quá trình điều trị nhẹ nhàng, không hề đau đớn, tôi cảm thấy như toàn bộ lượng mỡ thừa ở vòng hai và cả lưng của mình được hút cạn hết vậy, vùng da ở eo với lưng cũng rất săn chắc và gọn gàng nữa”.

Anh Thư tự tin khoe vóc dáng đồng hồ cát sau khi đánh bật mỡ thừa.

Giống như Anh Thư, diễn viên Thanh Thúy cũng không giấu diếm niềm vui khi được làm mẹ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc sau khi sinh bé Cà Phê nhưng rồi bắt đầu lo lắng khi vòng hai của mình mãi không giảm được dù đã luyện tập nhiều. Được ông xã Đức Thịnh khuyến khích, cô đã đến Dencos Luxury áp dụng Cavi-Deluxe để cải thiện tình hình. Mỡ thừa ở bụng cô đã được loại bỏ đến 95%.

Thanh Thúy tự tin nói “không” với mỡ thừa vì đã có vệ sĩ Cavi-Deluxe.

Khác với hai bà mẹ trẻ, nữ ca sĩ, diễn viên Maya đã tâm sự về nỗi lo mỡ thừa ở vùng đùi hơi quá khổ của mình. Nhưng chỉ qua một lần điều trị bằng Cavi-Deluxe, Maya đã tự tin diện những bộ váy quyến rũ khoe đôi chân dài thon thả, săn chắc. Cô cho biết: “Tôi thấy hài lòng với công nghệ Cavi-Deluxe khi sử dụng sóng siêu âm để đánh tan mỡ thành dịch lỏng, dễ dàng được đưa ra ngoài, an toàn và đặc biệt là không tốn thời gian tĩnh dưỡng”.

Maya vượt qua mặc cảm đùi to và tự tin diện những bộ trang phục gợi cảm.

Không chỉ riêng Anh Thư, Thanh Thúy hay Maya, Trương Quỳnh Anh, Cao Thùy Dương, Ái Châu cũng tin tưởng Cavi-Deluxe vì đã giúp họ tự tin khoe sắc trong showbiz với vóc dáng thon thả. Công nghệ này đã được chứng nhận an toàn và hiệu quả với các yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe của FDA (Cơ quan an toàn về dược phẩm và thực phẩm Mỹ) và CE (tiêu chuẩn châu Âu), KFDA (Cơ quan an toàn về dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc). Tìm hiểu thêm về Cavi-Deluxe, bạn có thể vào đây.

Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. - 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 38388836 - 08 66527999.

- 227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 3554855 - 0982159258. Hotline: 0906888836.

Website: http://dencosluxury.com/.

Facebook: https://www.facebook.com/thammyviendencos.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)