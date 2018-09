Những sao Việt hai con vẫn eo thon

Đã sinh đến bé thứ hai, nhưng nhiều sao Việt vẫn trở lại thon gọn với tốc độ kinh ngạc.

Minh Hương “Vàng Anh” trở lại sau khi phim “Tình yêu không hẹn trước” khiến nhiều người tò mò. Thắc mắc xoay quanh chuyện tại sao cô diễn viên này đã sinh 2 nhóc tì mà vẫn trở về form như hồi con gái, Minh Hương cho biết, cô không phải là người có cơ địa giảm cân nhanh, nhưng lại tham vọng phải giảm được ít nhất 3kg trong 20 ngày.

Tuy đã có kinh nghiệm giảm cân thành công bằng phương pháp kiểu Nhật sau khi sinh bé đầu tiên, nhưng Minh Hương cũng không tránh được hồi hộp, vì cô hiểu rằng, sau sinh em bé thứ hai thì lượng mỡ tích tụ sẽ dày hơn, khó đào thải hơn. Hơn nữa, cô vẫn muốn duy trì chế độ cho con bú nên lo ngại giảm cân không hiệu quả. Và phương pháp giảm cân và giảm mỡ bụng kiểu Nhật của Saigon’smile Spa một lần nữa đã không làm Minh Hương thất vọng. Trong 10 ngày, cô đã giảm được 4,5kg. Tại thời điểm này, dáng vóc của cô diễn viên đa năng này gần như không có dấu vết của hai lần sinh nở.

Minh Hương tiếp tục thành công với phương pháp giảm cân kiểu Nhật.

Hoa hậu hoàn vũ 2008 Thùy Lâm cũng làm cho công chúng ngạc nhiên, bởi sinh bé thứ 2 xong, cô gần như không đổi dáng. Cô không tăng cân quá nhiều sau khi sinh con, nhưng lớp mỡ cứng tích tụ sau hai lần mang thai và việc nuôi con bằng sữa mẹ khiến cho form dáng của cô không còn gọn gàng, săn chắc như trước. Cô lại đặt ra nhiều nguyên tắc khắt khe cho việc tạo form của mình: không phải ăn kiêng để bảo đảm dưỡng chất cho con bú, không tác dụng phụ, không phẫu thuật,... Cũng như Minh Hương, Hoa hậu Thùy Lâm đã tìm được lời giải cho bài toán khó của mình bằng phương pháp tạo form dưỡng sinh Nhật Bản.

Hoa hậu Thùy Lâm chuẩn dáng sau sinh hai nhóc tì.

Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm (Viện phó Viện dinh dưỡng quốc gia) - bác sĩ dinh dưỡng tại Saigon’smile Spa cho biết, sau hai lần sinh, lượng canxi trong cơ thể người mẹ sẽ bị hao tổn. Nếu sau sinh lần 2 mà giảm cân bằng chế độ ăn kiêng không hợp lý sẽ khiến sức khỏe giảm sút, khung xương rệu rã, tóc rụng, da xấu, ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ... Vì thế, các bà mẹ có từ 2 con trở lên phải rất thận trọng khi chọn lựa phương pháp giảm mỡ bụng, giảm cân.

Đội ngũ các bác sĩ tại Hệ thống Saigon’smile Spa.

Giảm cân dưỡng sinh Nhật Bản luôn coi trọng sự an toàn là sự lựa chọn phù hợp cho bạn. Phương pháp này sử dụng các kỹ thuật massage, bấm huyệt chuyên sâu của phương Đông, cùng nhiều thiết bị hiện đại như máy xung điện quang tích hợp 4 công nghệ giảm mỡ. Các kỹ thuật được tích hợp để tạo lực tác động chính xác vào các phân tử mỡ, khiến chúng hóa lỏng và dễ dàng giải phóng ra ngoài theo con đường bài tiết tự nhiên. Do tác động chính xác vào vùng cần giảm béo, nên phương pháp này không chỉ giúp bạn giảm cân, mà còn giảm mỡ từng vùng, khiến form dáng trở nên chuẩn và quyến rũ, mà vẫn an toàn cho mẹ và bé.

Bạn cũng có thể trải nghiệm phương pháp giảm béo và tạo form của Minh Hương, Thùy Lâm và nhiều sao Việt khác với ưu đãi đặc biệt: giảm ngay 56% cho buổi đầu tiên, cam kết hoàn trả 100% chi phí khi không hiệu quả… tại Hệ thống Saigon’smile Spa - spa đạt Cup Tin&Dùng cho “Sản phẩm và dịch vụ giảm béo tốt nhất” năm 2012. Chi tiết xem tại đây.

Minh Thảo