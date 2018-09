Những sai lầm trong điều trị mụn trứng cá

Mụn trứng cá là bệnh lý ngoài da thông thường nhưng việc điều trị gặp khá khó khăn và bệnh hay tái phát.

Khá nhiều người có nhận thức sai ltrong quá trình điều trị, chăm sóc da khi bị mụn. Bạn có thể tham khảo một số lưu ý dưới đây để tránh sai lầm trong quá trình điều trị mụn trứng cá:

Tự nặn mụn cho nhanh khỏi: đây là thói quen thường gặp ở nhiều bạn trẻ bị mụn trứng cá. Khi tự ý cạy nặn mụn, nhất là trong giai đoạn các tổn thương đang giai đoạn viêm nhiễm sẽ làm tăng nguy cơ lan rộng ổ viêm sang vùng da lành. Thêm vào đó, dụng cụ nặn chưa vô trùng, nhiều người dùng tay nặn mụn... sẽ khiến mụn bị bội nhiễm sưng to hơn. Hậu quả sau này để lại là các vết sẹo thâm to trên mặt.

Sử dụng kem trộn không rõ nguồn gốc hoặc các loại chứa thành phần corticoid: nhiều bạn trẻ chọn sử dụng các sản phẩm trộn lẫn, không rõ nguồn gốc, thành phần hoặc tự trộn một số thành phần trong đó có cả corticoid để điều trị mụn trứng cá. Có thể, trong 1-2 ngày đầu mụn thuyên giảm, nhưng sau đó mụn mọc nhiều hơn và gây ra các phản ứng phụ như: teo da, rạn da, nổi mụn trứng cá đỏ rất nhiều... gây khó khăn trong điều trị sau này.

Dùng xà phòng, chất sát khuẩn mạnh chà xát, rửa mặt nhiều lần trong ngày: làn da bị mụn cần được vệ sinh tốt, điều này không có nghĩa là bạn phải rửa mặt tới 5-6 lần trong ngày bằng xà phòng diệt khuẩn hay chất tẩy rửa mạnh. Sự chà sát quá mức khiến làn da vốn đang tổn thương lại càng dễ bị kích ứng, nổi mụn nhiều hơn. Do vậy, bạn nên sử dụng các sản phẩm sữa rửa mặt, làm sạch nhẹ nhàng, thích hợp với từng loại da. Bạn nên rửa nhẹ nhàng để tránh trầy xước các mụn đang bị viêm, nên rửa mặt sạch ngay khi ra đường về, thường rửa 2-3 lần mỗi ngày.

Tâm lý nóng vội trong điều trị mụn trứng cá: nhiều bạn trẻ thường muốn dứt điểm nhanh mụn trứng cá nên sử dụng các chế phẩm trị mụn quá liều, bôi hoặc uống quá nhiều... Một số người thì thay đổi thuốc liên tục trong 1-2 ngày đầu nếu chưa khỏi bệnh. Các nguyên nhân trên thường dẫn đến làn da bị kích ứng và mụn nổi nhiều hơn, tổ chức viêm lan rộng hơn.

Quan niệm mụn trứng cá đơn giản do “gan nóng”: mụn trứng cá biểu hiện trên da là hiện tượng viêm nang lông tuyến bã. Khi các tuyến này tiết ra nhiều, miệng tuyến bã bị bịt kín do sừng hóa, bụi bẩn... các chất nhờn sẽ tích tụ tạo nhân mụn. Trường hợp có sự tác động của vi khuẩn P. acnes có sẵn trong nang lông tuyến bã, của tụ cầu... do bội nhiễm từ ngoài sẽ tạo thành các mụn mủ, mụn bọc. Ngoài ra còn có nhiều nguyên nhân khiến mụn mọc nhiều hơn và tái phát liên tục như: thay đổi nội tiết; căng thẳng thần kinh; rối loạn tiêu hóa (táo bón, ăn nhiều chất cay nóng, đường mỡ...); lạm dụng các mỹ phẩm không thích hợp, các chế phẩm chứa corticoid. Còn theo Y học cổ truyền, mụn trứng cá do nhiệt tích tụ trên da tạo nên mụn trứng cá. Nguyên nhân gan nóng khiến cơ thể mệt mỏi, nổi mụn ở chân tay... nhưng lại ít liên quan đến mụn trứng cá. Một lá gan khỏe thì cơ thể khỏe và ít mụn nhọt, nhưng nguyên nhân gây mụn trứng cá thì có thể không phải là do gan nóng .

Để phòng và trị mụn trứng cá bạn nên rửa sạch mặt trước khi đi ngủ, ngay khi ra đường về. Không tự ý cạy, nặn mụn. Trường hợp mụn mủ có thể bôi chế phẩm chứa kháng sinh, kháng khuẩn theo chỉ dẫn của thầy thuốc, có thể kết hợp với chế phẩm giảm sừng hóa, tan nhân mụn. Bạn cũng nên uống kết hợp các thảo dược hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, giúp tăng hiệu quả của các thuốc điều trị tại chỗ giúp mụn nhanh khỏi hơn. Sau khi dừng thuốc tân dược nên dùng các thảo dược này khoảng 2-3 tuần để giảm mụn tái phát. Bạn có thể tham khảo sử dụng viên ngừa mụn Hoa Linh với thành phần từ các thảo dược, an toàn, thích hợp cho việc sử dụng một đợt kéo dài, đang được khuyến cáo dùng thích hợp cho người bị mụn trứng cá. Ngoài ra, bạn nên đảm bảo chế độ ăn uống, sinh hoạt điều đủ, ngủ đủ giấc, đúng giờ, hạn chế stress. Trường hợp viêm da nặng nên đến các phòng khám, bệnh viện da liễu để khám và điều trị.

(Nguồn: Dược phẩm Hoa Linh)