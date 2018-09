Những phương pháp làm đẹp giúp thí sinh Giọng hát Việt tỏa sáng

Nhấn mí Eyelid Plus: Nguyễn Hương Giang - "chiến binh" của huấn luyện viên Lam Trường lựa chọn nhấn mí Eyelid Plus để hoàn thiện vẻ ngoài. Cô cho biết, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, giúp bạn gây ấn tượng, thiện cảm với người đối diện. Phan Hằng My - học trò của huấn luyện viên Noo Phước Thịnh cũng đồng tình với người bạn Hương Giang.