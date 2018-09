Những lưu ý quan trọng khi nâng ngực nội soi 3D

Nâng ngực nội soi 3D là giải pháp nhiều người lựa chọn để nâng cấp vòng một, tuy nhiên chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những rủi ro không mong muốn.

Nâng ngực nội soi 3D hay nâng ngực chảy xệ sau sinh đều có thể để lại các biến chứng nguy hiểm như bao xơ co thắt, nhiễm trùng sưng tấy, ngực căng cứng, không cân xứng, bầu ngực hai bên bị lệch, méo mó... Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc lựa chọn địa chỉ thẩm mỹ kém chất lượng, bác sĩ thực hiện tay nghề chưa cao, chất liệu túi ngực không rõ nguồn gốc, việc xác định kích thước ngực hiện tại và sau phẫu thuật chỉ được ước lượng bằng thước kẻ thông thường, phòng phẫu thuật không đạt tiêu chuẩn vô trùng.

Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc tại 31 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP HCM.

Nâng ngực nội soi 3D là phương pháp đòi hòi kỹ thuật cao và độ chính xác, kích cỡ túi ngực đặt vào phải tương thích và phù hợp với kích thước của cơ thể, vị trí phẫu thuật không được làm ảnh hưởng đến tuyến sữa và mô thần kinh quanh bầu ngực.

Theo nghiên cứu sinh, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam - Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ hàn quốc KIM cho biết, để ca phẫu thuật diễn ra an toàn và mang lại kết quả thẩm mỹ cao, tránh các biến chứng nguy hiểm cần phải đảm bảo những điều kiện sau:

Nâng ngực nội soi phải được thực hiện trong bệnh viện

Nâng ngực nội soi 3D là một ca phẫu thuật khá phức tạp cần phải thực hiện gây mê trong quá trình phẫu thuật. Do đó, chỉ có bệnh viện mới có đủ chức năng cũng như chuyên môn để tiến hành gây mê cho phẫu thuật nâng ngực nội soi.

Bên cạnh đó, phòng phẫu thuật luôn đảm bảo điều kiện vô trùng với hệ thống Monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn, máy gây mê trong suốt ca phẫu thuật và hệ thống phun xương tiệt trùng đảm bảo cho ca nâng ngực nội soi an toàn và hiệu quả.

Bệnh viện được trang bị máy Vectra 3D

Trước khi tiến hành phẫu thuật, bạn sẽ được kiểm tra kích cỡ ngực bằng máy Vectra 3D. Thiết bị này đưa ra chính xác kích thước ngực của bạn, cấu trúc bên trong ngực, diện tích vùng ngực giúp bác sĩ biết được kích cỡ ngực mà bạn cần thêm. Điều này giúp bác sĩ phẫu thuật chỉ đưa túi ngực vào một lần, tạo nên hai bầu ngực to đều tự nhiên và không gây tổn hại đến tuyến vú, dây thần kinh. Nhờ đó, bạn cũng biết được hình dáng chính xác ngực của mình sẽ ra sao sau khi nâng, đảm bảo cân xứng với thân hình của bạn để có những điều chỉnh hợp lý.

Công nghệ Vectra 3D đưa ra hình ảnh mô phỏng khuôn ngực chuẩn sau phẫu thuật, kích cỡ cụ thể phù hợp tạo vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên.

Trang bị máy Vectra 3D sẽ giúp tránh các biến chứng nguy hiểm sau khi nâng ngực như ngực không cân xứng, túi ngực quá to chèn ép ống sữa… vừa làm mất thẩm mỹ vừa gây sự hoang mang, lo lắng.

Túi ngực phải đảm bảo chất lượng

Bên cạnh đó, việc sử dụng chất liệu túi nâng ngực đảm bảo chất lượng cũng là điều quan trọng phòng tránh những nguy hiểm xảy ra. Tại Bệnh viện thẩm mỹ KIM, sử dụng những loại túi nâng ngực có chất lương cao, khả năng chịu áp lực mạnh, tất cả đều nhập trực tiếp từ các nhãn hiệu uy tín.

Để nâng ngực tránh biến chứng, bạn cần tìm địa chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn trên. Tại Bệnh viện thẩm mỹ KIM, nâng ngực nội soi 3D luôn đảm bảo tính chính xác ở từng thao tác, không gây tổn thương dây thần kinh, mạch máu và mô tuyến vú, hạn chế tối đa xâm lấn, ít chảy máu và không để lại sẹo nhờ công nghệ 3D. Công nghệ hiện đại này sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu một bầu ngực đầy đặn, quyến rũ .

Khách hàng sở hữu vòng một căng tròn tự nhiên sau khi nâng ngực nội soi 3D tại Bệnh viện thẩm mỹ ​KIM.

Trong tháng 3, KIM Hospital thực hiện chương trình ưu đãi “ Vòng quay may mắn tháng 3 yêu thương”. Khi tham gia quay số, bạn có cơ hội là một trong 20 người may mắn được phẫu thuật thẩm mỹ miến phí.. Bên cạnh đó còn có nhiều phần quà khác như chuyến du lịch Singapore, Iphone 6 Plus, và ưu đãi giảm giá trực tiếp trên các dịch vụ thẩm mỹ và nha khoa. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/3. Xem thêm tại đây.

Liên hệ: KIM Hospital - Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc 31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP HCM.

(Ngay góc ngã tư Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Đình Chiểu)

Tel: (+84) 8 39115678 - Hotline: (+84) 0902 898 258

Website: benhvienthammyhanquoc.com

Email: info@kimhospital.com

(Nguồn: KIM Hospital)