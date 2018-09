Bôi kem chống nắng, ăn uống khoa học, sử dụng đúng phương pháp cùng sự kiên trì giúp bạn loại bỏ nám đồng thời dưỡng da sáng, mịn.

Nám hình thành do sự gia tăng hắc sắc tố melanin dưới da với biểu hiện ban đầu là những đốm giống màu cà phê rồi lan thành từng mảng. Nám khiến nhiều chị em mất tự tin trong giao tiếp hàng ngày bởi việc xóa nám không hề đơn giản, cần sự kiên trì và sử dụng đúng phương pháp. Dưới đây là những lưu ý không nên bỏ qua khi trị nám.

Sử dụng kem chống nắng

Ban đầu, nám chỉ là những đốm nhỏ nhạt màu, nhưng nếu da yếu lại thường xuyên chịu tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, vết nám sẽ ngày càng đậm và lan rộng ra những vùng da khác.

Nếu đang trong quá trình trị nám mà để da tiếp xúc ánh nắng mặt trời, bạn sẽ khó thu được kết quả. Tia cực tím (UVA, UVB) trong nắng kích hoạt tế bào melanocyte tổng hợp melanin và đẩy các sắc tố này lên bề mặt da, khiến vết nám phát triển với tốc độ nhanh và mạnh hơn. Tia cực tím còn là nguyên nhân khiến chức năng miễn dịch của da bị suy yếu và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Do đó, chị em cần có những biện pháp che chắn cho da khi ra ngoài và sử dụng kem chống nắng phù hợp tạo lớp áo bảo vệ da. Nhiều người bôi kem chống nắng không đủ lượng, lớp quá mỏng nên tác dụng giảm đi nhiều. Ngoài ra, khi đi ngoài trời nắng hay tắm biển, kem chống nắng sẽ dần mất tác dụng do một phần chất ngấm vào da, phần còn lại bị mồ hôi, dầu, nước trôi đi dần, do đó, bạn nên bôi bổ sung lại sau khoảng 3 giờ.

Sử dụng kem chống nắng giúp bảo vệ da.

Xây dựng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp

Thông thường, mọi người chỉ lo trị nám từ bên ngoài mà quên việc chăm sóc da từ bên trong. Theo đó, một chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp làn da khỏe mạnh, tươi trẻ hơn, đồng thời góp phần trị nám.

Những người bị nám da nên bổ sung estrogen trong khẩu phần ăn hàng ngày. Các loại thực phẩm như đậu nành, sữa tươi, hà thủ ô, giá đỗ... có chứa estrogen tự nhiên, tốt cho sức khoẻ. Uống nước ép cà chua mỗi ngày hoặc thường xuyên ăn cà chua có thể giúp da hồng hào, khỏe mạnh. Sinh tố cam, quýt, súp mộc nhĩ táo đỏ... là những món ăn chứa nhiều hoạt chất flavonoid, vitamin (A,C,E,B), khoáng chất (canxi, sắt, kẽm) cùng axit amin thiết yếu, hỗ trợ trị nám và trẻ hóa da từ bên trong.

Bên cạnh đó, bạn nên ăn các loại rau xanh, củ quả như dưa hấu, cà rốt, khoai lang, bắp cải tím và những thức ăn có nhiều omega-3 như dầu ô liu, cá hồi. Đặc biệt, bạn cần uống đủ tối thiểu hai lít nước mỗi ngày, tập thể dục và massage da mặt thường xuyên.

Cân nhắc khi chọn sản phẩm trị nám

Nhiều sản phẩm trị nám trên thị trường không đáp ứng tiêu chí, chứa các hóa chất lột tẩy da mạnh. Các hoá chất này sẽ tẩy đi lớp da nám trên mặt, loại bỏ sắc tố ở lớp biểu bì và làm lộ lớp da non bên dưới. Do đó, sau vài lần sử dụng, bạn sẽ thấy vết nám mờ hẳn.

Nhưng đó chỉ là những biểu hiện ban đầu, về lâu dài da sẽ bị bào mòn, phá hủy kết cấu và mất khả năng tự bảo vệ. Theo thời gian, da yếu, mỏng, lộ mạch máu, nổi nhiều mụn đỏ, dễ bị kích ứng, có cảm giác ngứa châm chích khó chịu...

Ngoài ra, vì mất đi khả năng tự bảo vệ nên da sẽ nhạy cảm trước tác động của ánh nắng mặt trời và các tác nhân có hại từ môi trường. Điều này có thể khiến vết nám bùng phát nhanh, lan rộng và ăn sâu sau khi ngưng dùng sản phẩm.

Hoạt Sắc Xuân giúp trị em trị nám nhờ cơ chế bảo vệ bên ngoài và tác động sâu từ bên trong.

Cần kiên trì, tránh nôn nóng

Phần lớn chị em đều mong muốn da mau hết nám, nhanh trắng và đẹp nên có tâm lý nôn nóng. Nhiều người sau khi sử dụng phương pháp trị nám này thấy chưa có kết quả, lại nhanh chóng tìm kiếm sản phẩm khác thay thế khiến da không kịp thích ứng.

Theo các chuyên gia da liễu, thiếu kiên trì là một trong những sai lầm lớn khi trị nám. Chưa kể, trị nám cần thời gian và công sức. Nếu thay đổi phương pháp liên tục, bạn sẽ khó loại bỏ nám dứt điểm. Muốn chữa nám thành công, ngoài việc chọn đúng phương pháp thì sự kiên trì là yếu tố không thể thiếu.

Kết hợp các loại thảo dược quý trong Đông y như bồ kết, đơn đỏ, hoàng kỳ, tía tô, diếp cá... cao thảo dược Hoạt Sắc Xuân tác động vào các sắc tố melanin, phá hủy và đào thải chúng ra khỏi cơ thể theo cơ chế tự nhiên. Nhờ đó, vết nám, đốm tàn nhang, đồi mồi... sẽ mất dần, trả lại làn da trắng hồng mà không gây bào mòn, làm tổn thương đến cấu trúc da.

Ngoài khả năng trị nám, Hoạt Sắc Xuân còn có tác dụng trẻ hóa da. Hàm lượng vitamin, khoáng chất và axit amin cao trong sản phẩm kích thích cơ thể sản sinh collagen, thúc đẩy tế bào mới phát triển, cân bằng độ ẩm cho da, làm se khít lỗ chân lông, giúp da săn chắc, sáng mịn.

Sản xuất tại Công ty Dược phẩm & Thương mại Phương Đông

Cụm Công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh

Văn phòng giao dịch Hoạt Sắc Xuân: 255 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Tổng đài: 1900 7143 - Hotline: 0916 434 114. Website: www.xuanduoc.vn

(Nguồn: Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông)