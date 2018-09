Những lưu ý cần biết trước khi trị nám

Các yếu tố về công nghệ, nguồn gốc, hiệu quả điều trị, độ an toàn... là những điểm chị em cần tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn công nghệ trị nám, tàn nhang.

Laser là giải pháp hiệu quả để điều trị nám. Tuy nhiên các loại laser khá đa dạng khiến chị em bối rối trong việc lựa chọn công nghệ tin cậy. Trước đây, loại laser với nhiệt lượng cao tác động đến toàn bộ vùng da điều trị, khiến một số người có cảm giác nóng từ vài giờ đến vài ngày. Da hơi sưng và thời gian lành có thể kéo dài đến 10 ngày hoặc hơn, tùy thuộc vào việc điều trị và sự đáp ứng của mỗi bệnh nhân. Điều này không thực sự phù hợp với những ai quá bận rộn, cần phải giao tiếp thường xuyên.

Khoa học thẩm mỹ đã nghiên cứu và cho ra đời thế hệ laser mới với độ xung ngắn vừa đủ để năng lượng ánh sáng tác động đến phạm vi của mục tiêu cần hướng tới nhằm xóa sắc tố da như nám, tàn nhang, đốm nâu, bớt... mà không truyền nhiệt ra các tế bào xung quanh. Công nghệ mới tránh được mọi nhược điểm của thế hệ laser cũ, đồng thời việc tập trung năng lượng giúp kết quả điều trị cũng cao hơn. Đây là thế hệ laser được các chuyên gia đánh giá cao và khuyên dùng. Nhưng các chuyên gia cũng khuyến cáo chị em không phải loại laser mới nào cũng hiệu quả và an toàn. Một số loại giả nhái với bước sóng không ổn định, hiệu quả mang lại ít có thể gây bỏng da, gây sẹo, nám vĩnh viễn….

Vì vậy, khi lựa chọn laser để điều trị nám, chị em cần sáng suốt lựa chọn công nghệ đáp ứng đủ 5 yếu tố chính: công nghệ mới tiên tiến, được các tổ chức uy tín trên thế giới chứng nhận; điều trị tận gốc chân nám; không gây tổn thương cho da và phải là công nghệ chính hãng.

Hoa hậu Trúc Diễm làm đẹp da với Revlite tại BB Thanh Mai.

Một trong số ít công nghệ đáp ứng 5 yếu tố nêu trên, được FDA (Mỹ) và CE (châu Âu) chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả điều trị nám tận gốc là Laser Revlite. Với mức năng lượng đỉnh cao, phát xung cực ngắn trong khoảng 5ns tới 20ns và sự tích hợp của bước sóng kép (tần số 1064nm và 532nm) tác động sâu vào lớp hạ bì gây rung lắc và làm vỡ vụn tận gốc các hắc tố melanin thành những phân tử siêu nhỏ. Sau đó, những hạt này bị đẩy lên trên bề mặt da và đào thải ra ngoài cơ thể.

Kết quả sau 20 ngày điều trị nám với Laser Revlite tại BB Thanh Mai.

Đặc biệt, Revlite sử dụng công nghệ quang âm không gây nhiệt cho da, chỉ khi chạm tới mục tiêu cần tác động dưới da công nghệ này mới phát nhiệt năng. Vì thế, Revlite điều trị an toàn, nhẹ nhàng, không gây đau rát, không gây tổn thương cho da.

Không chỉ điều trị nám hiệu quả, Laser Revlite với bước sóng đa năng thông minh có khả năng tác động vào các búi collagen tạo nên các hiệu ứng căng co các sợi collagen có sẵn, kích thích sản sinh collagen mới. Công nghệ thúc đẩy tái tạo da, trẻ hóa bề mặt da, giảm nếp nhăn da, làm sáng mịn da, se khít lỗ chân lông, trị thâm do mụn, trị sẹo rỗ, da dầu…

Các chỉ định với Revlite.

Sở hữu nhiều ưu điểm so với laser thông thường, giá thành mua máy Laser Revlite cao gấp nhiều lần các loại máy khác (giá của Revlite là khoảng 140.000 USD trong khi các loại laser nhái chỉ từ 3.000 đến 4.000 USD). Tại Việt Nam, chỉ một số ít thẩm mỹ viện uy tín sử dụng laser Revlite để điều trị cho khách hàng, trong đó có BB Beauté - BB Thanh Mai, thẩm mỹ viện do thạc sĩ kinh tế, MC Thanh Mai điều hành. Không chỉ đại diện cho thương hiệu, MC Thanh Mai là người trực tiếp vận hành hệ thống thẩm mỹ, kiểm chứng và chuyển giao mọi máy móc, nhập đầu tip chính hãng để tránh hàng giả, hàng nhái, đảm bảo cho khách hàng những liệu trình hiệu quả và an toàn.

Công nghệ này có giá thành khá cao, nhưng khách hàng tại BB Thanh Mai sẽ chỉ phải trả mức chi phí hợp lý khi lựa chọn điều trị. Được sự hỗ trợ bởi tập đoàn Cynosure Mỹ (tập đoàn sản xuất máy Revlite chính hãng), khách hàng tại TP HCM của BB Beauté - BB Thanh Mai chỉ phải bỏ ra 399.000 đồng cho một lần và 12,9 triệu đồng cho trọn vẹn một liệu trình điều trị nám da, tàn nhang, da không đều màu, trẻ hóa da…

