Những kiểu tóc từ thập niên 2000 được sao Việt ưa chuộng

Miko Lan Trinh, Đào Vân Anh, Kha Ly... làm mới ngoại hình với những kiểu tóc cũ như so le chiếc lá cổ điển, uốn tầng hay cắt cúp.

Thời trang là vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại và các mẫu tóc cũng không ngoại lệ. Gần đây, những kiểu tóc từng gây sốt suốt thập niên 2000 thu hút nhiều sao Việt.

Kiểu tóc so le chiếc lá cổ điển

Miko Lan Trinh là một trong những nghệ sĩ theo đuổi gu thời trang phá cách quyến rũ. Sau thời gian dài im ắng, mới đây cô cho biết muốn quay trở lại những phẩm giá truyền thống của người phụ nữ Việt Nam để làm mới hình ảnh. So le chiếc lá cổ điển - kiểu tóc từng gây sốt thập niên 2000 là lựa chọn của người đẹp.

Với mái tóc ép thẳng và tỉa mỏng dần vào trong, Miko Lan Trinh được khen nhẹ nhàng và hiền dịu hơn. Kiểu tóc mới cũng tôn lên gương mặt thanh thoát của nữ ca sĩ. Theo nhà tạo mẫu tóc Thanh Tùng, so le chiếc lá cổ điển có khả năng biến hóa không giới hạn, bất kỳ phong cách, trang phục nào cũng có thể phối hợp ăn ý.

Kiểu tóc so le chiếc lá cổ điển giúp Lan Trinh thoải mái diện mọi phong cách, từ gợi cảm đến kín đáo

Tóc so le dài uốn lọn to

Cao Mỹ Kim là một trong những tín đồ của mẫu tóc so le dài uốn lọn to. 10 năm trước cô từng để kiểu tóc này và nhiều năm qua chỉ biến tấu lại nhẹ nhàng, chứ không thay đổi nhiều. Để đem đến hình ảnh trưởng thành, phù hợp với nghề kinh doanh tay trái, cô tiếp tục lăng xê mốt bấm phồng nhẹ cùng với phần tóc được cắt so le dài, uốn lọn to ở đuôi.

Chuyên gia tạo mẫu chia sẻ, các lọn tóc được uốn xoăn mềm mại, bồng bềnh và khéo léo cuốn vào trong tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng mà vẫn sành điệu. Phần tóc bấm phồng cũng khiến mái tóc của Cao mỹ Kim cá tính hơn.

Nhà tạo mẫu tóc Thanh Tùng cho biết Cao Mỹ Kim sành điệu khi để kiểu tóc so le dài uốn lọn to.

Tóc uốn tầng nhẹ

Đào Vân Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình suốt thập niên 1990 và 2000. Sau nhiều biến cố, cô quyết định làm mới bản thân khi thay đổi vẻ bề ngoài, trước tiên là kiểu tóc. Diễn viên chọn mẫu tóc uốn tầng nhẹ, đuôi xoăn và nhuộm màu sáng để “ăn gian” nhiều tuổi. Cô được khen trẻ trung, xinh đẹp không thua kém nhiều năm trước.

Kiểu tóc uốn tầng nhẹ cùng lối trang điểm tone sur tone giúp tôn vẻ trẻ trung của Đào Vân Anh.

Tóc cắt tầng so le nhẹ uốn cúp

Kha Ly của "Cổng mặt trời" cũng chọn kiểu tóc dịu dàng, nữ tính để thay đổi diện mạo. Cô ghi dấu ấn với giọng hát truyền cảm, diễn xuất đa dạng. Ngoài ra, người đẹp còn làm MC, người mẫu. Do đó, chăm chút mái tóc là ưu tiên hàng đầu của cô.

Cô được bạn bè, người thân khen phù hợp với kiểu tóc cắt tầng và uốn layer bồng bềnh. Bên cạnh đó, việc bấm nhẹ một chút lớp tóc trong tạo cảm giác dày dặn cho mái tóc. Màu nâu hạt dẻ thời thượng cũng giúp tôn nét trẻ trung của diễn viên.

Diễn viên “Cổng mặt trời” - Kha Ly với kiểu tóc cắt tầng so le nhẹ uốn cúp.

Thiên Hà