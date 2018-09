Những điều nên biết khi chọn mặt V line

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung đến từ Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW chia sẻ một số kinh nghiệm về khuôn mặt V line.

Khuôn mặt gợi cảm của sao Hàn với góc hàm thon gọn, mang dáng chữ V đã chinh phục giới trẻ châu Á. Tại Việt Nam, nhiều bạn gái cũng có nhu cầu sở hữu khuôn mặt xinh đẹp hơn, hiện đại hơn với chiếc cằm nhọn đậm chất cá tính. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khiến việc phẫu thuật gọt mặt V line tại Việt Nam chưa thành công, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung chia sẻ một số nguyên nhân sau đây:

Chỉ định phẫu thuật khuôn mặt V line không phù hợp. Có nhiều khách hàng lẫn bác sĩ quan niệm phẫu thuật mặt V line là gọt xương hàm. Điều này chưa chính xác. Phải căn cứ vào hệ thống khung xương của gương mặt từ đó mới có chỉ định phù hợp. Khung xương gồm: xương hàm, góc hàm, cằm, hàm trên, dưới, gò má. Bác sĩ giỏi phải có cái nhìn tổng quát, đánh giá toàn bộ hệ thống khung xương, xương nào cần tác động và tác động như thế nào là hợp lý. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong kỹ thuật này.

Minh Yến gọt mặt V line tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW.

Về kỹ thuật. Hàn Quốc là nơi khởi đầu về phương pháp gọt mặt V line. Các bác sĩ của đất nước này đúc kết nhiều kinh nghiệm qua hàng trăm nghìn ca làm đẹp và chỉ ra rằng gọt mặt V line không đơn thuần chỉ là gọt góc xương hàm. Kinh nghiệm cũng cho thấy có tới trên 30% trường hợp phải tạo hình thêm cành hàm, cằm bên cạnh việc xử lý góc hàm. Chưa kể nhiều trường hợp khó, phải di chuyển dây thần kinh hàm mới thành công được.

Xử lý phần mềm. Ngoài khung xương, việc xử lý về cơ mỡ, da chùng cũng không kém phần quan trọng. Một gương mặt quá bụ bẫm cần phải có sự can thiệp rút bớt mỡ và da thừa để tạo hiệu ứng V line chuẩn xác.

Can thiệp các vùng xương khác. Bác sĩ thường ít quan tâm tới các vùng xương hàm trên, gò má, cằm nhưng thực tế chúng lại có những tác động lớn tới cảm quan V line trên toàn bộ gương mặt.

Phương tiện kỹ thuật. Yếu tố công nghệ đóng vai trò then chốt cho kết quả cuộc phẫu thuật. Sự trang bị đầy đủ thiết bị y tế nhất là máy cắt xương sẽ giúp cuộc mổ an toàn, chính xác đến từng chi tiết. Can thiệp đúng đắn, tỷ lệ thành công sẽ cao.

Thẩm mỹ Hàn Quốc JW là chi nhánh của Bệnh viện JW - một trong 500 cơ sở thẩm mỹ tại Hàn Quốc.

Tay nghề bác sĩ. Trên tất cả, tay nghề bác sĩ là yếu tố quyết định số một. Phải là một bác sĩ có chuyên môn, được đào tạo bài bản từ Hàn Quốc, có tên tuổi và uy tín trong làng thẩm mỹ mới có thể mang lại cho bạn một gương mặt V line như ý. Bạn phải gặp trực tiếp bác sĩ phẫu thuật để tư vấn rõ ràng, nguyện vọng và mong muốn của mình. Bác sĩ phẫu thuật sẽ cho bạn biết bạn sẽ làm được điều gì và kết quả như thế nào.

Chia sẻ kinh nghiệm khách hàng đã phẫu thuật gọt mặt V line. Bạn nên tìm hiểu những hình ảnh khách hàng thật đã gọt mặt tại cơ sở bạn quan tâm, bạn có thể gặp trực tiếp người đã được phẫu thuật để cảm nhận, chia sẽ những gì bạn quan tâm.

Thẩm mỹ Hàn Quốc JW là chi nhánh của Bệnh viện JW - một trong hơn 500 cơ sở thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Hoạt động theo quy chuẩn đề ra nghiêm ngặt từ Bệnh viện JW Hàn với thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu, Thẩm mỹ Hàn Quốc JW chuyên về dịch vụ phẫu thuật gọt mặt V line từ Hàn Quốc. Với công nghệ chuyển giao độc quyền, cùng đội ngũ bác sĩ tu nghiệp nhiều năm liền từ JW Hàn Quốc sẽ mang đến cho khách hàng Việt những trải nghiệm mới về phẫu thuật thẩm mỹ.

Đội ngũ bác sĩ của thương hiệu Hàn Quốc JW.

Gọt mặt V line với máy cắt xương siêu âm Hi Speed Aesculap thế hệ tiên tiến 2014, hệ thống máy chụp cắt lớp, hình ảnh citi 3D… hiện đại giúp giảm thiểu tối đa bọt xương, ít đau và giảm sưng sau phẫu thuật.

Liên hệ: Thẩm mỹ JW

141-143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: 08-6683 2222 Hotline: 09 68681111.

Web: http://thammyhanquoc.vn hoặc http://koreaplastic.vn

(Nguồn: Thẩm mỹ JW)