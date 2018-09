Những công nghệ làm đẹp mới được ưa chuộng hiện nay

Phẫu thuật gọt mặt V line toàn diện: thay vì chỉ gọt xương góc hàm như trước kia, công nghệ gọt mặt V line toàn diện sẽ đánh giá chính xác 3 nguyên nhân gây gương mặt thô to là: xương góc hàm, xương ngạnh hàm và xương cằm. Ngoài ra, bác sĩ sẽ phân tích tính hài hòa của toàn bộ khung xương mặt và có can thiệp nếu cần thiết ở một số vùng xương phát triển quá mức như xương gò má, xương hàm trên, dưới… để tạo hiệu ứng V line hoàn thiện. Minh Yến là trường hợp phẫu thuật gọt mặt V line toàn hàm thành công. Cô cho biết: “Tôi may mắn khi được thực hiện phẫu thuật toàn diện gương mặt (gọt hàm, phẫu thuật hàm hô…) và đón nhận hạnh phúc mới. Hy vọng trong những năm sắp tới, JW tiếp tục phát huy thế mạnh, liên tục cập nhật công nghệ làm đẹp mới để những người còn mặc cảm về ngoại hình được hoàn thiện hơn”.