Những cách làm đẹp giúp đôi mắt to hơn

Đôi mắt to, tròn luôn là điểm sáng của gương mặt. Những cách dưới đây sẽ giúp bạn có đôi mắt đẹp như ý.

Từ lâu, đôi mắt hai mí to tròn long lanh vẫn được xem là chuẩn mực của cái đẹp. Tuy nhiên, không phải bạn gái nào cũng may mắn được trời phú cho một đôi mắt đẹp. Những tuyệt chiêu dưới đây sẽ giúp các bạn gái dễ dàng sở hữu một đôi mắt hai mí to tròn đáng mơ ước.

Miếng dán mí

Miếng dán mí xuất hiện từ lâu và là cách kích mí thông thường nhất của bất cứ cô gái nào. Để đỡ lộ miếng dán mí khi nhìn xuống hay khi chớp mắt, bạn gái nên chọn miếng dán mí trong suốt hoặc có gam màu tiệp với màu da và có keo ở cả hai mặt. Chỉ cần che phủ bởi lớp trang điểm, vậy là đôi mắt bạn đã có chiều sâu cuốn hút.

Làm đẹp với miếng dán kích mí.

Chỉ kích mí

Chỉ kích mí hay mí dán sợi chỉ giúp bạn tạo đôi mắt hai mí dễ dàng hơn. Mí dán sợi chỉ rất tiện lợi bởi nhỏ và mỏng như một sợi cước sẽ giúp bạn hạn chế khuyết điểm nhanh chóng. Bạn chỉ cần bẻ cong thanh nhựa chứa sợi chỉ một cách nhẹ nhàng để tạo sự đàn hồi, sau đó kéo sang hai bên để lộ ra sợi chỉ mảnh màu trong suốt. Sau đó đặt sợi chỉ này lên mắt và miết nhẹ để tạo độ kết dính và định hình cho mí mắt để tạo nếp mí rõ ràng.

Chỉ kích mi giúp mí mắt to rõ ràng.

Keo kích mí

Đây là một trong những phương pháp tạo mắt hai mí nhanh chóng được các bạn gái yêu thích vì có ưu điểm nổi bật là không cần phụ kiện đi kèm mà mắt vẫn to đẹp tự nhiên. Chỉ cần làm sạch bầu mắt, bôi keo lên vùng mí và chờ cho lớp keo gần khô, sau đó dùng dụng cụ chỉnh lại mí mắt cho hoàn chỉnh.

Dùng keo kích mí.

Những cách trên có thể tạo mắt hai mí nhanh chóng trong 2-3 phút và giá thành rất rẻ, nhưng chỉ có hiệu quả tạm thời và nếu dùng lâu dài sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho mắt.

Tạo mắt hai mí hiệu quả lâu bền chỉ trong một giờ

Trong thời gian gần đây, phương pháp tạo mắt 2 mí được nhiều chị em yêu thích. “Bấm mí”, “nhấn mí” là giải pháp được nhiều chị em lựa chọn để sở hữu 2 mí đều to đẹp tự nhiên, an toàn, có tác dụng lâu bền. Tuy nhiên, mí mắt là vùng da mỏng manh và nhạy cảm, hơn nữa mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng và phù hợp với từng tình trạng mắt. Vì thế, chị em cần tìm hiểu, đến gặp bác sĩ thăm khám và tư vấn để lựa chọn được phương pháp thẩm mỹ phù hợp.

Tại Khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn đang áp dụng 2 phương pháp tạo mắt hai mí bao gồm: cắt mí và bấm mí. Cắt mí là tiểu phẫu cắt bỏ mỡ và da thừa trên mí mắt áp dụng phù hợp ở người có độ tuổi trên 30, có nhiều da chùng ở mi trên, bị sụp mí, nếp mí không rõ ràng và bắt đầu có dấu hiệu của lão hóa. Để đảm bảo đạt độ chuẩn đến từng milimet, trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ đo vẽ chính xác từng vùng da thừa, mỡ thừa ở mí trên để định hình trước nếp mí mới. Sau đó, phần da dư và mỡ thừa sẽ được khéo léo loại bỏ, đồng thời tái tạo đường mí mới giúp mắt to tròn và sinh động.

Bấm mí là phương pháp được áp dụng cho trường hợp mắt một mí, không rõ mí, người dưới 30 tuổi mắt có ít da thừa và bọng mỡ. Dựa theo đường cung bấm mí đã được đo vẽ và định sẵn, bác sĩ sẽ tiến hành tạo ra những liên kết cố định giữa nếp mí với sụn mí mắt chính xác từng milimet thông qua các điểm nhấn. Sau đó, bác sĩ sẽ luồn chỉ thẩm mỹ đính tổ chức dưới da với bờ trước sụn mi. Nhờ đó, khi mở mắt sẽ tạo được nếp mí mới đều, đẹp và có chiều sâu mà không cần phải bóc tách, cắt rạch.

(Nguồn: Bệnh viện Bảo Sơn)