Những ca 'lột xác' nhờ phẫu thuật thẩm mỹ với bác sĩ Hàn

Noppajit Monlin (22 tuổi) là gương mặt nổi bật của chương trình "Let me in Thailand" - show thực tế nổi tiếng xứ chùa Vàng. Trước khi dao kéo, anh bị đồng nghiệp và mọi người xa lánh vì "xấu lạ". Thời niên thiếu của Monlin hầu như thiếu vắng nụ cười, nỗi buồn in hằn trên khuôn mặt vì thường xuyên nghe những lời chê bai, mỉa mai. Chàng trai trẻ chỉ mong ước có cơ hội thay đổi diện mạo, kể cả giảm đi vài năm tuổi thọ vẫn chấp nhận.