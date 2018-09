Những bước tiến dài trong công nghệ căng da

Việc liên tục ra đời các công nghệ xóa nhăn, căng da cho thấy, ước mơ 'trẻ mãi không già' của con người ngày càng được hiện thực hóa.

Căng da bằng laser phải điều trị trung bình từ 4 lần trở lên mới thấy được kết quả.

Laser

Công nghệ này bắt đầu được áp dụng vào điều trị thẩm mỹ từ những năm 1990, cơ chế của Laser này là tạo nhiệt năng từ bề mặt da đi xuống các tổ chức mô da bên dưới, từ đó phá hủy lớp da cũ để kích thích hình thành lớp da non mới. Tuy nhiên, vì công nghệ này sử dụng mức nhiệt có thể lên tới 100 độ C nên dễ gây bỏng da, mức nhiệt này cũng chỉ cho phép Laser xuyên vào da ở độ sâu dưới 1,5mm nên có tác dụng làm mờ các nếp nhăn nhẹ. Bạn sẽ phải mất thời gian nghỉ dưỡng và phải điều trị trung bình từ 4 lần trở lên để thấy được kết quả.

Thermage

Xuất hiện khoảng năm 2002, Thermage được ghi nhận là phương pháp cải thiện da không xâm lấn. Và sau hơn 10 năm áp dụng, dù đã nhiều lần được nâng cấp, nhưng công nghệ này mới chỉ giúp làm căng vùng da lỏng lẻo nhẹ. Lý do bởi nhiệt độ từ sóng RF trong Thermage chỉ đạt được mức 40-55 độ C, mức nhiệt đủ làm co rút tạm thời các sợi collagen chùng nhão, chứ không phá hủy được chúng để kích thích cơ chế sản sinh collagen mới thay cho collagen đã chết. Do đó, công nghệ này chỉ giúp xóa nhăn và căng da trong thời gian ngắn.

Ultherapy

Năm 2009, Ultherapy là công nghệ được FDA chấp thuận cho hiệu quả nâng cơ và căng da. Kế thừa nguyên lý phá hủy tế bào cũ để tạo tiền đề cho tế bào mới sản sinh của phương pháp Laser, và ưu điểm không xâm lấn của Thermage, Ultherapy được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới cho lĩnh vực thẩm mỹ căng da.

Đây là thiết bị đầu tiên sử dụng sóng siêu âm hội tụ, đạt được 3 đặc điểm tối ưu mà các phương pháp khác không có: độ sâu tối ưu (3.0mm - nơi sản sinh collagen mạnh nhất, 4.5mm - vị trí của lớp cơ dưới da), nhiệt độ tối ưu (60-70 độ C, mức nhiệt có thể phá hủy collagen già cỗi, từ đó kích thích cơ chế sản sinh collagen mới để thay thế), độ chính xác cao (do có màn hình siêu âm vừa hiển thị hình ảnh cấu trúc da, vừa hiển thị đường đi của năng lượng).

Hiệu quả căng da sau khi sử dụng Ultherapy.

Nhờ thế, Ultherapy có khả năng kích thích cơ thể sản sinh collagen mạnh mẽ và an toàn, hiệu quả xóa nhăn, căng da và nâng cơ tương đương với biện pháp phẫu thuật. Một ưu điểm nữa của Ultherapy là chỉ cần thực hiện trị liệu một lần.

Minh Thảo