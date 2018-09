Nhiều bác sĩ hàng đầu làm việc tại Thanh Hằng Beauty Medi

Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, các bác sĩ Mỹ, Hàn Quốc làm việc tại Thanh Hằng Beauty Medi sẽ tặng khách hàng Việt Nam ưu đãi mua một tặng một các dịch vụ.

Cố vấn sắc đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 - Bà Đặng Thanh Hằng - chủ Thanh Hằng Beauty Medi, cho biết: “Các bác sĩ mà chúng tôi mời về đều có học vị cao (tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư đầu ngành) và có ít nhất 20 năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Những người này đã thực hiện thành công hàng chục nghìn ca thẩm mỹ. Sắc đẹp là kho báu của người phụ nữ nên cần thiết phải được chăm sóc bởi những bác sĩ có trình độ cao. Trong ngành làm đẹp thì yếu tố quan trọng vẫn là tay nghề của bác sĩ, máy móc dù là tối tân cũng chỉ là công cụ khiến quá trình làm đẹp diễn ra nhanh và không làm mất thời gian của bạn”.

Tiến sĩ, bác sĩ Torchizy làm việc tại Thanh Hằng Beauty Medi.

Diễn viên điện ảnh Diễm My, người được mệnh danh mang vẻ đẹp không tuổi hiểu rõ bí quyết này. Chị chia sẻ: "Tôi là người rất cẩn thận với nhan sắc và chưa bao giờ tới thẩm mỹ viện. Nhưng khi gặp Thanh Hằng, tôi đã có ấn tượng tốt và cảm nhận sự tin tưởng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi của chị. Sau hai năm, chị Hằng lại trẻ và đẹp ra, làn da trắng mịn màng như kem. Tôi tự nhủ tại sao mình không làm như vậy để cũng có thể làm trẻ và đẹp ra. Đó là lý do tôi tới đây. Tôi sử dụng trị liệu với máy Thermage do tiến sĩ Torchizy trực tiếp điều trị. Quả thực tôi đã thấy rõ bàn tay tài hoa của ông, khi ông làm cho tôi một nửa mặt trước để so sánh với nửa mặt còn lại chưa trị liệu".

Tiến sĩ, bác sĩ Torchizy người được giải thưởng kim cương vàng trong trị liệu Thermage với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực laser thẩm mỹ và 10 năm sử dụng máy Thermage.

Tại Thanh Hằng Beauty Medi, bạn sẽ có cơ hội được tư vấn và điều trị trực tiếp bởi các chuyên gia, bác sĩ kinh nghiệm hàng đầu thế giới, đến từ các quốc gia có thế mạnh trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp. Đó sẽ là giải pháp an toàn, hiệu quả cho việc hoàn thiện nhan sắc của bạn.

Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, các bác sĩ Mỹ, Hàn Quốc làm việc tại Thanh Hằng Beauty Medi sẽ tặng khách hàng Việt Nam ưu đãi mua một tặng một các dịch vụ Thermage, tiêm xóa nhăn, phun thêu, giảm mỡ, mặt nạ vàng 24k… từ ngày 18/12 đến 22/12.

Liên hệ: Thanh Hằng Beauty Medi

Số 09 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP HCM. Tel (08) 62696688.

69 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel (04) 39748889.

Hotline(84)904 08 55 88 hoặc www.beautymedi.vn

(Nguồn: Thanh Hằng Beauty Medi)