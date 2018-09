Nhật Kim Anh công khai phẫu thuật thẩm mỹ tại Hiệp Lợi

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ thu hút mọi ánh nhìn sau khi được bác sĩ thẩm mỹ Hiệp Lợi hoàn thiện vẻ đẹp ngoại hình.

Thời gian qua, Nhật Kim Anh khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ, quyến rũ. Khi được hỏi bí quyết làm đẹp, nữ ca sĩ không ngần ngại chia sẻ việc phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện ngoại hình tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi.

Cô cho biết, vài năm trước từng chỉnh sửa mí mắt nhưng sau đó xuất hiện tình trạng da thừa, mỡ thừa do kỹ thuật đã cũ. Điều này khiến người đẹp tốn nhiều thời gian áp dụng “mẹo” kẻ mắt, dán mí mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Vì muốn hoàn thiện vẻ đẹp trên gương mặt, nữ ca sĩ đã nhờ bác sĩ Hiệp Lợi phẫu thuật nhấn mí theo công nghệ Hàn Quốc.

Gương mặt Nhật Kim Anh có những nét chưa hoàn thiện trước khi tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo bà mẹ một con, phẫu thuật thẩm mỹ không gây đau đớn như mọi người vẫn nghĩ. Đặc biệt, cách đây không lâu, chị gái của cô là diễn viên Kim Tính từng “lột xác” ngoạn mục tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi nhờ kỹ thuật hút mỡ bằng sóng siêu âm, lấy bọng mắt, sửa mũi... khiến Nhật Kim Anh cảm thấy yên tâm khi quyết định làm đẹp tại đây.

Nhật Kim Anh cùng chị gái Kim Tính và bác sĩ Hiệp Lợi trước khi cô tân trang nhan sắc.

Thực tế, không nhiều người công khai chuyện đẹp lên nhờ “dao kéo”, thế nhưng Nhật Kim Anh lại hoàn toàn ủng hộ quan điểm “thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”. Người đẹp chia sẻ: “Dù làm công việc gì chăng nữa thì ngoại hình luôn là một lợi thế. Nếu việc phẫu thuật thẩm mỹ có thể khiến bạn tự tin hơn trong giao tiếp, có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống lẫn niềm vui trong tình yêu thì không có gì phải ngại. Tôi hoàn toàn ủng hộ mọi người làm đẹp nhờ dao kéo, nhưng chỉ cần đừng lạm dụng”.

Ngoài hai chị em Nhật Kim Anh - Kim Tính, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng “lột xác” tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi như cựu mẫu Dương Yến Ngọc, ca sĩ Trọng Nghĩa, diễn viên Thảo Trang, vợ Hoàng Mập, Á hậu Kim Nguyên, ca sĩ Thu Phượng, chị gái Nhật Kim Anh, NTK Minh Châu, chuyên gia trang điểm Hùng Việt, siêu mẫu Hoàng Phi Kha, hotboy Hà Nhuận Nam, Hotgirl Cindy Bích...

Nhan sắc xinh đẹp của diễn viên kiêm ca sĩ Nhật Kim Anh sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngoài ra, với đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ tiếp tân và chuyên viên tư vấn nhiệt tình, chu đáo, hệ thống máy móc và cơ sở vật chất hiện đại, nơi đây còn là địa chỉ uy tín thu hút nhiều doanh nhân và Việt kiều tìm đến hoàn thiện vẻ đẹp ngoại hình.

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi, mỗi bác sĩ sẽ đảm nhiệm một số kỹ thuật chuyên biệt nhằm tạo kết quả tốt cho khách hàng. Đặc biệt, kể từ sau khi ký kết hợp đồng hợp tác chuyên môn và chuyển giao công nghệ với Bệnh viện Mega Plastic Surgery Clinic Hàn Quốc từ năm 2014 đến nay, bệnh viện thường xuyên mời bác sĩ Hàn Quốc về trực tiếp tư vấn miễn phí và phẫu thuật với giá ưu đãi đến 50%.

