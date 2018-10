Nhà thiết kế Minh Mỹ khai trương viện thẩm mỹ cao cấp

Viện thẩm mỹ Minh Mỹ cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc da từ cơ bản đến chuyên sâu, có thể giúp chị em hoàn thiện nhan sắc.

Sau thời gian phát triển thành công công ty thời trang và mỹ phẩm riêng, nhà thiết kế Minh Mỹ tiếp tục tham gia lĩnh vực làm đẹp. Ngày 30/9, cô khai trương Viện thẩm mỹ Minh Mỹ, chú trọng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn cao. Sự kiện thu hút đông đảo khách mời và nghệ sĩ như: saxophone Minh Tâm Bùi, ca sĩ Hà Thuý Anh, Việt My, Lương Tấn Phát, Á quân Be A STar 2017 Kiều Oanh, siêu mẫu My Lê, top 6 Hoa khôi Áo Dài 2014 Thanh Nhàn...

Chương trình "Beauty talk show" trong đêm ra mắt quy tụ nhiều bác sĩ, chuyên gia tư vấn như: ông Thái Hà Khuyên - chuyên gia tâm lý học trị liệu; bà Mai Hằng - chuyên gia dinh dưỡng; chuyên gia đào tạo thẩm mỹ - chị Maria Nguyên Nhung... Talk show giúp mọi người hiểu rõ những vấn đề liên quan đến việc giảm cân hiệu quả: không cần ăn kiêng, luyện tập vẫn giảm cân như mong muốn. Ngoài ra, phái nữ còn có cơ hội hiểu rõ các công nghệ và phương pháp làm đẹp hiện đại.

Nghệ sĩ saxophone Minh Tâm Bùi, ca sĩ Hà Thuý Anh, Việt My... đem những màn biểu diễn đầy cảm xúc.

NTK Minh Mỹ chia sẻ suốt 5 năm qua luôn mong muốn đồng hành với hành trình làm đẹp của phụ nữ, không chỉ ở lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm. Trước đó, cô từng cộng tác, đồng hành với nhiều nghệ như: diễn viên Ngọc Lan, Ngân Khánh, Khánh Hiền, Á hậu Hoàng Oanh, siêu mẫu My Lê, nghệ sĩ saxophone Minh Tâm Bùi... và hiểu rõ hơn nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của mọi người.

"Với Viện thẩm mỹ Minh Mỹ, tôi hy vọng sẽ đem đến cho mọi người không gian thư giãn thoải mái, được trải nghiệm những dịch vụ công nghệ cao. Đến đây, mọi khách hàng sẽ được tư vấn, chăm sóc, chu đáo theo các tiêu chuẩn theo các tiêu chuẩn cao cấp", cô nói.

Khoảnh khắc cắt băng khai trương viện thẩm mỹ.

Hiện cơ sở làm đẹp cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc da từ cơ bản đến chuyên sâu gồm: trị các vấn đề về da (mụn, nám da, sẹo, thâm, sắc tố da...) với công nghệ Claser Er.Glass, IPL, Bio Light... Tùy tình trạng da, các bác sĩ sẽ thăm khám và lên phác đồ trị liệu phù hợp.

Tại đây có dịch vụ trẻ hóa da bằng laser, xóa nhăn, chống lão hóa; công nghệ giảm béo sóng siêu âm tích hợp Unipolaser RF - hỗ trợ thon gọn và săn chắc da; tắm trắng với thành phần thiên nhiên như thảo dược, tinh chất cám gạo, bột ngọc trai... Ngoài ra còn có cóa xăm bằng laser thế hệ mới hay triệt lông.

Các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc da tại Minh Mỹ áp dụng thiết bị, công nghệ hiện đại. Cơ sở vật chất cùng nội thất sang trọng có thể đem lại cho chị em không gian thư giãn đậm chất spa.

"Đội ngũ bác sĩ tư vấn nơi đây có tay nghề cao trong lĩnh vực thẩm mỹ, từng học tập và làm việc tại các nước phát triển. Với sự kết hợp giữa thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao và dòng mỹ phẩm chuyên dụng, viện thẩm mỹ có thể giúp phái nữ hoàn thiện nhan sắc", nhà thiết kế nói thêm.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Minh Mỹ

Địa chỉ: 177-179 Đường số 23, phường 11, quận 6, TP HCM

Website: thammyminhmy.vn

Facebook: Thammyminhmy

Hotline: 0899198033

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Minh Mỹ)