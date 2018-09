Nguyên tắc vàng giảm cân trong mùa đông

Những nguyên tắc sau sẽ giúp bạn triệt tiêu tận gốc nguyên nhân béo phì trong mùa đông và không bị tăng cân trở lại.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và chống béo phì ở Anh, phụ nữ có xu hướng tích tụ mỡ thừa và chúng thường diễn ra mạnh trong mùa đông. Bởi cơ thể luôn có cảm giác đói, ăn ngon, cộng với lười vận động kết hợp với nhiệt độ bên ngoài thấp khiến cán cân chuyển hoá năng lượng bị mất cân đối, năng lượng nạp hơn năng lượng tiêu hao, tế bào mỡ gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Để triệt tiêu tận gốc nguyên nhân béo phì trong mùa đông và không bị tăng cân trở lại vào dịp Tết, chị em có thể tham khảo những nguyên tắc sau:

Lập bảng dinh dưỡng hàng ngày

Bữa sáng ăn no 5 -7 phần, bữa tối không ăn cơm hay tinh bột, chỉ ăn rau, hoa quả, thịt nạc là chính. Trong ngày, bạn nên chia ra các bữa ăn thành những bữa nhỏ, thao tác này giúp bạn dễ dàng kiểm soát năng lượng nạp vào để có hoạt động vận động tiêu hao phù hợp. Ưu tiên những thực phẩm tốt cho giảm cân: gạo lứt, táo xanh, bưởi, bí xanh…

Ăn chậm và nhai kỹ

Việc nhai kỹ thức ăn giúp các mẹ hấp thụ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng và dạ dày cũng dễ tiêu hoá hơn. Đồng thời, để truyền tín hiệu lên não về cảm giác no phải mất 30 phút. Do vậy, khi bạn ăn chậm, cơ thể vừa có được nguồn dinh dưỡng cần thiết đồng thời lại có cảm giác no.

Không bao giờ bỏ đói cơ thể

Khi cơ thể bị bỏ đói, theo phản xạ tự nhiên, bạn sẽ ăn uống “ngấu nghiến” hơn, đồng thời khả năng hấp thụ dinh dưỡng tăng 20 - 30% so với bình thường. Do vậy, bạn sẽ ăn nhiều hơn không kiểm soát được năng lượng nạp vào. Chị em nào ăn kiêng thường dễ tăng cân hơn trở lại gấp 5 lần so với bình thường.

Khi cơ thể đói, chị em có thể ăn các loại ngũ cốc, khoai sọ, khoai môn, dưa chuột…

Hỗ trợ giảm cân với phương pháp an toàn

Để duy trì tiêu chí ăn uống khoa học trên và tạo phom dáng đồng hồ cát, chị em có thể tham khảo phương pháp “giảm cân dưỡng sinh cân bằng năng lượng” của Brazil khoa học và nhẹ nhàng, không đau đớn, mệt mỏi..

Điểm vàng trong phương pháp này là sử dụng mặt nạ khoáng thạch núi lửa Brazil chứa vô khối dưỡng chất quý lại được kết hợp với collagen da bò nguyên chất sau khi được kích nhiệt có nguồn năng lượng gấp hai công nghệ laser. Chúng sẽ kích thích các huyệt đạo được lưu thông đồng thời tác động mạnh mẽ lên vùng tích mỡ phá huỷ liên kết mỡ cứng đầu đồng thời đốt cháy mỡ ở tầng sâu thành dạng lỏng và ly giải qua đường bài tiết, làm săn chắc vùng da bị mất mỡ ở lưng, eo, lườn, đùi, bắp tay… khiến bạn dễ dàng đạt được thân hình thon gọn. Chưa kể mặt nạ khoáng thạch còn tác động giúp kéo căng các sợi collagen bị chùng gãy, buộc chặt và kết dính các sợi elastin lỏng lẻo, tạo ra lớp khung đỡ nâng đỡ làn da từ bên trong một cách tự nhiên duy trì độ đàn hồi khoẻ mạnh của da.

Chị Bích Phương sau một liệu trình đã giảm được 6kg, cơ thể chị cũng thon gọn và trẻ trung hơn.

Đối với các mẹ trong quá trình sinh em bé do tầm bổ nhiều khiến dạ dày giãn nở, các chuyên viên sẽ bấm huyệt nhẹ nhàng ở thành bụng nhằm cố định và thu nhỏ dạ dày. Từ đó, họ có thể dễ dàng cân bằng được năng lượng nạp vào so với năng lượng tiêu hao và không lo tăng cân trong dịp lễ Tết. Tuỳ theo thể trạng mỗi người, sau một liệu trình điều trị, các mẹ có thể giảm được 4-6kg và 10-20cm vùng tích mỡ.

(Nguồn: Adora Spa & Beauty Center)