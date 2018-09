Nguyên tắc tắm trắng trong mùa hè

Kết hợp dưỡng ẩm làn da và để ý tới chế độ 'bảo dưỡng' da sau khi tắm trắng mùa hè là một trong những điều bạn cần lưu ý.

Tắm trắng vào mùa hè có thể trở thành “con dao hai lưỡi” nếu bạn lựa chọn không đúng phương pháp tắm trắng. Một số phương pháp "siêu tốc" biến da đen thành trắng hiện nay đều dựa trên nguyên tắc lột tẩy bằng hóa chất. Kết quả da trắng sáng tức thì nhưng thực chất đây là hình thức trắng “ảo” bởi phương pháp này khiến da bị bào mỏng, lớp da non lộ ra và không lâu sau đó, làn da bạn sẽ bị bắt nắng nghiêm trọng, trở nên đen sạm hơn nhiều so với thời điểm trước tắm trắng. Tại Saigon Smile Spa, tắm trắng Takano Nhật Bản là phương pháp tự nhiên và cao cấp bởi không chỉ làm sáng da nhờ ức chế hoạt động của các sắc tố melanin, mà còn tăng khả năng đề kháng của da với các tia cực tím vào mùa hè.

Tắm trắng an toàn hạn chế tình trạng bắt nắng vào mùa hè.

Điểm độc đáo và khác biệt của liệu pháp làm trắng da Takano Nhật Bản là dưỡng chất vitamin C, bên cạnh các nguyên liệu làm đẹp nổi tiếng khác của Nhật như: cám gạo, ngọc trai, mặt nạ tổ yến... cung cấp nhiều dưỡng chất và các vitamin cần thiết để làm sáng và khỏe mạnh làn da của bạn. Việc ứng dụng công nghệ Nano có trong trị liệu tắm trắng giúp tăng độ thẩm thấu của vitamin C vào da gấp 1.000 lần so với các phương pháp truyền thống khác. Từ đó, lượng vitamin C được thẩm thấu trọn vẹn vào da. Các nhà khoa học trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng, vitamin C không chỉ là hoạt chất làm trắng da mà còn nhờ đặc tính chống oxy hóa của nó giúp da chống lại các gốc tự do sinh ra bởi tia cực tím, da trở nên khỏe mạnh và từ đó hạn chế hiện tượng bắt nắng.

Tia cực tím trong mùa hè cùng với khói bụi ô nhiễm có thể khiến da rơi vào tình trạng mất nước. Da bị thiếu nước sẽ khiến quá trình lão hóa bị đẩy nhanh hơn, làn da trở nên bong tróc, căng ngứa và “héo úa”. Khi đó, dưỡng ẩm làn da là yêu cầu quan trọng trong quá trình tắm trắng.

Ca sĩ Lưu Hương Giang - đồng sáng lập Hệ thống Saigon Smile Spa duy trì làn da sáng mịn như “gái tuổi 20” nhờ phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản.

Nhật Bản vốn là quốc gia được thế giới ngưỡng mộ về tính nhân văn trong lĩnh vực làm đẹp, không chỉ đề cao nguyên tắc hiệu quả mà còn coi trọng tính an toàn, sức khỏe con người. Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí làm đẹp của Nhật, tất cả tinh chất vitamin và khoáng chất trong trị liệu tắm trắng Takano Nhật Bản đều được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên nên lành tính và an toàn. Đây là cách thức bổ sung dinh dưỡng cho da an toàn được các bác sĩ khuyến nghị để cung cấp các hoạt chất làm trắng và bảo dưỡng “sức khỏe và dinh dưỡng” của làn da. Kết quả, làn da của bạn được dưỡng ẩm đầy đủ, da trở nên mịn màng và tươi trẻ.

Sau chương trình tắm trắng an toàn, bạn vẫn tiếp tục cần có chế độ “bảo dưỡng” làn da để duy trì hiệu quả trắng sáng và mịn màng lâu dài. 3 - 7 ngày sau khi kết thúc liệu trình tắm trắng, bạn nên hạn chế ra ngoài nắng từ 10h đến 15 chiều, kết hợp bôi kem, sử dụng mũ, khẩu trang... Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (Phó viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia) - Bác sĩ dinh dưỡng tại Saigon Smile Spa cho rằng: việc giữ thói quen uống 8 cốc nước mỗi ngày và ăn nhiều trái cây như: dưa hấu, cam, đu đủ... cũng giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi sáng.

Chế độ dinh dưỡng cũng giúp bạn duy trì làn da trắng sáng và tươi tắn. Xem thêm lời khuyên của bác sĩ về tắm trắng an toàn tại đây.

Bạn có thể sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng đón hè một cách tiết kiệm với chương trình giảm giá 20% (tương đương 3 - 6 triệu đồng) cho liệu trình tắm trắng Takano Nhật Bản tại Saigon Smile Spa trong tháng 5 này. Tìm hiểu thêm ưu điểm của phương pháp này tại đây.

(Nguồn: Saigon Smile Spa)