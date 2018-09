Nguyên tắc lấy lại dáng cho phụ nữ sau sinh

Liệu trình Cavi - Deluxe giúp chị em lấy lại vóc dáng thon gọn với chi phí tiết kiệm mà không phải ghi nhớ nhiều nguyên tắc cứng nhắc.

Sau sinh, chị em thường nôn nóng muốn lấy lại phom người chuẩn bằng nhiều cách thức khác nhau. Tuy nhiên, không phải cách nào cũng hiệu quả và an toàn. Dưới đây là một vài nguyên tắc cơ bản để việc giảm cân thực hiện tốt hơn mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Đợi 6- 8 tuần trước khi bắt đầu giảm cân

Cơ thể phụ nữ hậu sản cần thời gian hồi phục sức khỏe sau 9 tháng mang thai và thời kỳ vượt cạn. Bạn nên nghỉ ngơi trong 6 tuần đầu sau sinh trước khi quan tâm đến lượng calorie trong khẩu phần ăn. Bên cạnh đó, nếu cho con bú, chị em cũng nên bình tĩnh đợi tới khi bé đủ 2 tháng rồi mới bắt đầu giảm cân.

Trước khi bước vào chiến dịch giảm cân, các mẹ nên xây dựng một khẩu phần ăn hợp lý đảm bảo cho sức khoẻ của cả mẹ và bé.

Hạn chế dần dần lượng calorie trong thực đơn

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, phụ nữ đang cho con bú cần nạp 1.800 - 2.700 calories một ngày để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Do vậy các mẹ không nên vội vã thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt ngay từ đầu mà hãy giảm dần lượng calorie trong khẩu phần ăn hàng ngày (giảm khoảng 300 - 500 calories mỗi ngày). Việc ăn kiêng quá sớm sẽ cản trợ quá trình bình phục của cơ thể, khiến các mẹ cảm thấy mệt mỏi và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sữa mẹ.

Không bỏ bữa, nhịn ăn

Thông thường khi mang thai, chị em sẽ tăng trung bình từ 8kg đến 13kg để nuôi dưỡng bào thai. Sau sinh, số cân nặng sẽ giảm dần, song nhiều mẹ vẫn ở trạng thái “phì nhiêu” bởi chế độ dinh dưỡng hậu sinh nở. Do lo lắng cho vóc dáng cùng tâm lý bất an, nhiều người đã bỏ bữa và nhịn ăn. Tuy nhiên, thay vì nhịn ăn chị em nên chia nhỏ các bữa ăn hàng ngày, thay vào đó bổ sung cho cơ thể nhiều nước để tạo cảm giác no giả trước bữa ăn.

Trước khi chính thức giảm cân, phụ nữ nên ghi nhớ những nguyên tắc giảm mỡ này. Tuy nhiên, với những người bận rộn, không có nhiều thời gian để giảm cân, Cavi- Deluxe là giải pháp khắc phục tình trạng trên hiệu quả mà không cần áp dụng quá nhiều quy tắc.

Giải pháp hiệu quả cho phụ nữ sau sinh

Cavi-Deluxe là liệu pháp giảm mỡ giải quyết nỗi lo về mỡ thừa, chảy xệ nhưng đồng thời vẫn đảm bảo những nguyên tắc cơ bản đảm bảo cho sức khoẻ của mẹ và bé. Liệu trình giảm mỡ được xây dựng và phát huy dựa trên thành công, hiệu quả của công nghệ Cavi-Lipo. Với một liệu trình cam kết loại bỏ 97% lượng mỡ thừa, tương đương giảm từ 8cm đến 20cm số đo vòng bụng cho các mẹ.

Nguyên lý hoạt động của Cavi- Deluxe khá đơn giản với sự cộng hưởng của bước sóng siêu âm hội tụ kép và nguồn năng lượng nhiệt tấn công vào bên trong lớp mỡ sâu và rộng. Chính tác động trực tiếp này sẽ làm nhiệm vụ phá hủy tận gốc các mô mỡ, hòa tan thành dịch lỏng và dễ dàng đào thải ra bên ngoài. Song song đó, công nghệ này còn phát huy hiệu quả làm săn chắc, tăng đàn hồi vùng da bụng nhờ khả năng tăng sinh collagen và elastin.

Ngoài việc loại bỏ mỡ thừa và chảy xệ, Cavi-Deluxe còn tích hợp khả năng cải thiện 80% tình trạng rạn da vùng bụng ở phụ nữ sau sinh. Bên cạnh đó, liệu trình giảm mỡ này cũng phát huy hiệu quả tương tự trên các vùng khác của cơ thể như eo, hông, bắp đùi, bắp chân hoặc cánh tay. Cam kết không tích tụ mỡ trở lại là ưu điểm nổi bật của Cavi-Deluxe khi cùng lúc giải quyết được quỹ thời gian hạn hẹp của các mẹ nhưng vẫn đảm bảo duy trì hiệu quả dài lâu. Xem thêm tại đây.

Liệu trình giảm mỡ Cavi- Deluxe cải thiện rõ rệt tình trạng mỡ thừa, thổi bay vòng eo ấn mỡ cho mẹ sau sinh.

