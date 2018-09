Nguyên tắc ba không khi trị nám sau sinh

Có tới 80% phụ nữ sau sinh bị nám nhưng lại rất ít người trong số đó trị nám thành công. Bạn có thể tham khảo ba nguyên tắc dưới đây.

Không nên để việc điều trị nám quá muộn - Rối loạn nội tiết tố nữ là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nám da thời kỳ mang thai và sau khi sinh. Ngoài ra, vấn đề tâm lý trong thời kỳ mang thai, sự thay đổi về sinh hoạt cũng là yếu tố gây nám. Tuy nhiên, nhiều chị em vì bận rộn mà để mặc nám ngày một đậm màu và lan rộng.

Chị em nên sớm trị nám sau sinh, vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Thạc sĩ, Bác sĩ da liễu Vũ Ngọc Quý (Hệ thống Saigon Smile Spa) chia sẻ, những chị em điều trị nám được dứt điểm thường là những người thực hiện trị liệu này từ sớm, ngay từ khi da mặt vừa xuất hiện những đốm nâu nhạt. Lúc này, nám chưa “ăn sâu” và “mọc rễ” trong da nên việc điều trị mang lại kết quả cao và nhanh hơn. Nếu chị em không sớm có kế hoạch trị nám sau sinh, nám sẽ phát triển ngày một phức tạp và gây khó khăn cho việc điều trị về sau.

Không nên dùng các phương pháp trị nám chưa được kiểm chứng - Nguyên tắc an toàn là điều kiện bắt buộc khi trị nám sau sinh bởi lúc này làn da phụ nữ khá nhạy cảm. Việc sử dụng các biện pháp trị nám như mặt nạ dân gian thường mang lại hiệu quả thấp, các loại mỹ phẩm bôi thoa bên ngoài thường chứa nhiều hóa chất nên dễ gây nhiều tác dụng phụ. Thực phẩm chức năng có thể giúp điều hòa nội tiết tố bên trong cơ thể, tuy nhiên nếu sản phẩm không được kiểm chứng, thì có thể tác động tiêu cực đến nguồn sữa mẹ nuôi con.

Đảm bảo nguyên tắc an toàn cho phụ nữ sau sinh, các chuyên gia da liễu khuyên bạn nên lựa chọn công nghệ cao để trị nám, chỉ tác động từ bên ngoài mà vẫn đảm bảo hiệu quả tận gốc. Bạn có thể tham khảo công nghệ Laser Revlite - chuyên điều trị các vấn đề tăng sắc tố như nám, tàn nhang, sạm da… được phát minh và sản xuất tại Mỹ. Laser Revlite sử dụng nhiệt năng để "bắn phá" vào các đốm nám, khiến chúng vỡ vụn thành những hạt nhỏ li ti, sau đó đào thải ra ngoài theo đường nước tiểu hoặc tuyến mồ hôi. Đây là cơ chế điều trị tự nhiên phù hợp với sinh lý của cơ thể, không can thiệp thô bạo tới làn da hay sức khỏe của người sử dụng. Sự an toàn và hiệu quả trong điều trị từ Laser Revlite cũng đã được FDA chứng nhận và được các bác sĩ trên thế giới đánh giá cao.

Kết quả trị nám sau sinh bằng Laser Revlite của chị Nguyễn Mai Hương (35 tuổi, Hà Nội). Xem thêm nhật ký trị nám của chị Mai Hương tại đây.

Không được coi nhẹ việc bảo vệ da khi trị nám - Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Ngọc Quý, để đạt hiệu quả trị nám hiệu quả và duy trì lâu dài, bạn cần có chế độ bảo vệ da nghiêm túc trong và sau khi điều trị nám. Cụ thể, bạn nên tránh thức khuya, bia rượu nhiều, không hút thuốc lá, ăn nhiều hoa quả, thức ăn có nhiều vitamin và khoáng chất, uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Việc chống nắng là bước quan trọng, vì vậy bạn nên đội mũ rộng vành, đeo kính, áo dài khi ra nắng, và đặc biệt phải sử dụng đúng loại kem chống nắng chuyên dụng dành cho da bị nám.

Với phương pháp trị nám bằng Laser Revlite, bạn chỉ phải thực hiện một liệu trình từ 5 đến 10 buổi do chính các bác sĩ trực tiếp thực hiện. Ngoài ra, các bác sĩ cũng sẽ trực tiếp tư vấn cho khách hàng quy trình bảo vệ da từ đó giúp khách hàng tránh mọi nguy cơ nám tái phát trở lại.

Các bác sĩ da liễu của Saigon Smile Spa đều là các bác sĩ giàu kinh nghiệm, có chứng chỉ chuyên ngành laser.

