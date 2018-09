Nguyên nhân ria mép đậm màu ở phụ nữ

Ngày càng nhiều chị em gặp phải tình trạng rậm lông không chỉ ở tay, chân mà ngay phần ria mép trên khuôn mặt.

Tình trạng rậm lông khiến chị em thiếu tự tin khi diện trang phục và giao tiếp với người xung quanh. Đặc biệt trên khuôn mặt, các lớp mỹ phẩm cũng khó che giấu được phần lông đậm màu.

Nguyên nhân gây rậm lông

Chứng rậm lông ở phụ nữ (hirsutism) là sự mọc lông thái quá do ảnh hưởng của nội tiết tố nam (androgen). Lông thường mọc nhiều ở mặt, ngực, quầng vú, đường trắng giữa phần trên lưng, nếp đùi bẹn và bộ phận sinh dục ngoài; hoặc rậm lông thứ phát do tăng hoạt tính của androgen. Rậm lông, lông đậm màu cũng có thể mang yếu tố di truyền hoặc liên quan đến buồng trứng. Bình thường androgen được tiết ra với lượng rất nhỏ từ tuyến thượng thận và buồng trứng. Vì một lý do nào đó như u tuyến thượng thận, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, u nang buồng trứng, buồng trứng đa nang, androgen được tiết quá nhiều sẽ tạo nên hiện tượng rậm lông, trứng cá, béo phì, rối loạn kinh nguyệt. Ngoài những căn nguyên trên còn có một số trường hợp rậm lông tự phát, tăng prolactin trong máu; dùng thuốc nội tiết kéo dài như trị liệu androgen (nội tiết tố nam), steroid (K-cort, dexamethason, prednisolon...), thuốc tránh thai.

Ưu điểm triệt lông 5S

Công nghệ triệt lông version 5S tiêu chuẩn Mỹ có nhiều ưu điểm nổi bật:

Vùng tiếp xúc nhỏ: có thể phù hợp với vùng ria mép mà không bị ảnh hưởng đến môi, mũi và nhân trung.

Nguyên lý triệt lông: không hấp thụ melanin nên hiệu quả cao với mọi loại màu lông kể cả lông màu trắng.

Triệt ria mép xong vùng mép không bị trắng hơn những chỗ bình thường: khi bạn waxing vùng mép xong thì mép thường trắng hơn do lấy đi tế bào da chết tại vùng đó. Điều này dễ khiến cho vùng mép trên dễ bị bắt nắng và sẫm màu.

An toàn cho vùng da mép: công nghệ đã được chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả.

Các bước triệt lông tiêu chuẩn Mỹ tại Senta Medi

Bước 1: thẩm mỹ viên rửa sạch và lau khô vùng da triệt lông sau đó dùng kính lúp để soi da xem có vấn đề về viêm chân lông hay không.

Bước 2: bôi gel chuyên biệt lên da để bảo vệ da và giúp sóng ánh sáng hấp thụ tốt hơn.

Bước 3: tiến hành test máy, cài đặt bước sóng an toàn và tiến hành bắn laser

Bước 4: Kết thúc liệu trình thẩm mỹ viên lau sạch gel trên da và dặn dò khách trước khi ra về.

Một liệu trình triệt lông thường kéo dài từ 8 đến 10 lần và mỗi lần cách nhau 3-4 tuần. Theo khảo sát hơn 1.000 khách tiến hành triệt lông tại Senta Medi thì sau 4 lần điều trị sẽ giảm được 50% lông, sau 6 lần điều trị giảm 70%, sau 8 lần giảm 90%.

