Nguyên nhân khiến niềng răng thất bại

Xác định sai tình trạng răng, chọn sai phương pháp, thậm chí nhổ nhầm răng là những sai lầm nghiêm trọng gây hậu quả lớn khi niềng răng.

Mọi người thường nghĩ tới phương pháp sử dụng niềng răng khi gặp phải tình trạng hô móm, răng mọc lệch lạc không đều nhưng để niềng răng đúng cách và mang lại hiệu quả cao thì không phải ai cũng biết.

Niềng răng là phương pháp hiệu quả để bạn có được nụ cười tươi tắn tuy nhiên cần phải hiểu đúng về nó để không mắc sai lầm.

Những sai lầm nghiêm trọng khi niềng răng

Mặc dù được các chuyên gia nha khoa đánh giá cao trong việc điều trị các vấn đề hô móm, răng mọc không đều, tuy nhiên không ít trường hợp “tiền mất tật mang” vì sử dụng niềng răng không đúng cách. Những điều dưới đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng niềng răng thất bại:

Bác sĩ xác định sai nguyên nhân dẫn đến chỉ định không phù hợp: Nhiều người cho rằng khi bị hô móm thì phải sử dụng niềng răng, điều này không phải luôn đúng. Niềng răng chỉ có tác dụng với hô do răng, còn hô do xương hàm thì cần thực hiện phẫu thuật để điều trị. Vì thế, không ít trường hợp chịu đau đớn đeo niềng răng nhiều năm mà không mang lại kết quả vì bản thân bị hô do hàm.

Sử dụng lực kéo quá mạnh trong quá trình niềng răng: Khi thực hiện niềng răng, bác sĩ sẽ tạo một lực kéo thông qua các mắc cài được làm bằng kim loại hoặc bằng sứ. Việc tác động một lực kéo quá mạnh khiến cho vùng chân răng, nướu bị ảnh hưởng dẫn đến nguy cơ viêm chân răng, chết tủy.

Không cân bằng được khớp cắn lý tưởng: Khớp cắn lý tưởng là khi 2 hàm cắn chặt vào nhau sẽ khớp khít với nhau nhằm thực hiện tốt khả năng nhai, phát âm. Vì thế nếu bác sĩ không đưa được 2 khớp cắn cân bằng thì sau khi niềng răng vẫn có thể tái phát.

Nhổ sai răng cần thiết: Một số trường hợp khi niềng răng cần phải nhổ bớt răng lệch, răng chèn, tuy nhiên nếu bác sĩ nhổ sai răng thì khách hàng sẽ tốn khá nhiều thời gian để bình phục và thực hiện lại.

Những lưu ý cần thiết khi muốn thực hiện niềng răng hiệu quả

Để sử dụng phương pháp niềng răng hiệu quả, đỡ tốn kém chi phí và thời gian, các bạn cần chú ý một số yếu tố khi lựa chọn trung tâm nha khoa như:

Đội ngũ bác sĩ phải có tay nghề cao: am hiểu về nha khoa để có các chỉ định điều trị phù hợp với tình trạng của khách hàng.

Trung tâm nha khoa uy tín và chất lượng: được kiểm chứng từ nhiều khách hàng.

Trang thiết bị phục vụ cho nha khoa phải hiện đại, tiên tiến: giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn những dịch vụ tốt nhất cho mình.

Máy chụp hàm mặt Dentri hiện đại hỗ trợ tối đa trong điều chỉnh hô, móm, lệch lạc răng.

Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc là địa chỉ nha khoa tin cậy cho khách hàng thực hiện niềng răng, lấy lại hàm răng đều đặn và nụ cười tươi tắn với nhiều ưu điểm.

Đội ngũ bác sĩ nha khoa: được đào tạo tổng quát sau đó phát triển theo hướng chuyên sâu với mỗi người phụ trách một nhiệm vụ.

Trang thiết bị hiện đại với máy chụp hình Dentri: giúp bác sĩ nắm rõ cấu trúc răng hàm cho khách hàng.

Cơ sở vật chất hiện đại: đạt chuẩn theo quy định.

Thực hiện niềng răng tại JW: khách hàng sẽ sớm có được răng hàm ổn định đảm bảo tính thẩm mỹ để có thêm tự tin trong cuộc sống.

Trước và sau khi niềng răng kết hợp bọc răng sứ tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc.

Nhằm giúp khách hàng có thêm kiến thức về niềng răng toàn diện và được tư vấn trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa, "Ngày hội niềng răng toàn diện" sẽ diễn ra tại Bệnh viện thẩm mỹ JW vào lúc 8h ngày 19/6, quy tụ đội ngũ bác sĩ hàm mặt, bác sĩ nha khoa giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn có được giải pháp phù hợp cho hàm răng xinh. Khách hàng đăng ký tham dự ngay hôm nay để hiểu hơn về phẫu thuật làm đẹp nụ cười và nhận cơ hội niềng răng miễn phí. Khách hàng đăng ký thực hiện ngay trong chương trình sẽ được ưu đãi đến 25% chi phí phẫu thuật hàm hô móm và niềng răng.

