Nguyên nhân gây mỡ xồ xề bụng sau sinh

Vòng eo quá khổ là nỗi ám ảnh với phái đẹp. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Một nghiên cứu của tạp chí y khoa Mỹ Psychology Today cho thấy, có tới 56% phụ nữ và 43% nam giới không hài lòng với ngoại hình của mình, trong đó bất mãn lớn của cả 2 giới chính là hình dáng bụng, sau đó mới đến trọng lượng cơ thể. Cảm nhận của một cá nhân về ngoại hình của mình sẽ tạo nên những ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, trạng thái tâm lý từ đó dẫn đến sự thành bại của họ trong công việc và giao tiếp xã hội.

Nguyên nhân của béo bụng

Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao cũng đã dẫn đến những hệ lụy không mong muốn: cơ thể ngày càng phì nhiêu do ăn uống, thời gian dành cho vận động ít. Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân khách quan tác động đến sự biến đổi về vóc dáng, đặc biệt là ở nữ giới: do di truyền, do quá trình mang thai, sinh nở, thay đổi về nội tiết tố, hạn chế về thời gian luyện tập thể thao do bận rộn công việc và chăm sóc gia đình… Điều đó khiến diện mạo, cơ thể của phái đẹp thay đổi khá nhiều.

Với tiêu chí đánh giá vẻ đẹp hình thể là tỷ số WHR (waist-hip ratio - tỷ số vòng eo trên mông), không khó để nhận thấy vì sao “nỗi ám ảnh” về một vòng eo thon gọn, săn chắc lại đeo bám không chỉ phái đẹp mà ngay cả các đấng mày râu.

Giải pháp tích cực

Không ít chị em phụ nữ tìm đến những những phương pháp ăn kiêng nghiêm ngặt hoặc nhịn ăn với mong muốn sở hữu được một thân hình như mơ ước. Tuy nhiên, điều này lại là nguyên nhân khởi phát của nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng: thiếu chất hoặc chứng chán ăn tâm thần. Ngoài ra, những biện pháp can thiệp dao kéo có thể gây ảnh hưởng sức khỏe.

Luyện tập thể thao đều đặn và suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn có vòng eo lý tưởng.

Lời khuyên của chuyên gia dành cho những bạn sở hữu vòng eo kém thon thả: thực hiện các bài tập giảm mỡ bụng đều đặn để duy trì sức khỏe và vóc dáng chuẩn, “lắng nghe” cơ thể, chỉ ăn khi thấy đói, hãy tập trung vào những điều bạn thấy yêu thích về cơ thể mình và nỗ lực phát huy điểm mạnh này. Tuy nhiên, nếu bạn không có nhiều thời gian để thực hiện các bài tập giảm mỡ bụng đều đặn bạn cũng nên tìm hiểu và lựa chọn cho mình phương pháp giảm mỡ an toàn, hiệu quả.

Giảm mỡ bụng nhờ gừng, thảo dược thiên nhiên

Gừng có tính nóng nên khi tiếp xúc với da sẽ tạo ra nhiệt lượng. Nhiệt lượng này sinh ra làm tăng phân huỷ mỡ, giúp cơ thể tiêu hao mỡ thừa. Chất gingerol và shogaol có trong gừng giúp thúc đẩy sự phân hủy chất béo diễn ra nhanh hơn, hoạt động như một chất ức chế chất béo tự nhiên. Chất gingerol có tác dụng làm tăng độ pH của dạ dày, giảm lượng cholesterol trong cơ thể, giảm béo và giảm mỡ bụng hiệu quả.

Sự kết hợp của gừng và một số thảo dược có tác dụng giảm mỡ bụng khác như quế, hồi theo tỷ lệ thích hợp giúp đốt cháy, làm mềm mỡ bụng nhanh hơn. Sử dụng kèm kem gừng có tác dụng thẩm thấu sâu vào bên trong mô mỡ chủ động tại ra nội nhiệt giúp đào thải lượng mỡ dư thừa ra khỏi cơ thể.

Phương pháp thực hiện

Chỉ cần massage từ 5 đến 7 phút bằng cốt gừng và kem gừng rồi nằm thư giãn 40 phút trong khi đeo đai quấn nóng. Cuối cùng, định hình lại phom bụng bằng gen nịt bụng. Kết hợp với gen bụng định hình vòng eo và đai quấn nóng kích thích quá trình thẩm thấu và đốt cháy mỡ bụng. Phương pháp này đem lại hiệu quả rõ rệt. Chị em có thể giảm ngay 3cm đến 5cm vòng eo chỉ sau một tuần sử dụng.

Áp dụng phương pháp này tại nhà, chị em có thể giảm nhanh 7cm đến 12cm vòng eo trong 4 tuần. Nếu kết hợp với việc quấn nóng hàng ngày thì chị em sẽ bất ngờ với kết quả mà mình có được. Đừng quên áp dụng phương pháp này kết hợp với chế độ ngủ nghỉ thích hợp và vận động nhẹ để mang lại hiệu quả như ý.

Làm đẹp cung đình với các sản phẩm giảm eo từ muối và gừng thảo dược an toàn, xuất xứ ở Huế, đóng hộp theo từng chức năng, có kiểm chứng, giá hợp lý, giao hàng tận nơi, đội ngũ tư vấn thân thiện, nhiệt tình, tư vấn liệu trình dành riêng cho cơ địa của từng người. Làm đẹp cung đình đã đạt được danh hiệu “Thương hiệu Việt tiêu biểu vì quyền lợi người tiêu dùng 2014” do khách hàng bình chọn. Các sản phẩm của hãng được kiểm chứng về chất lượng và độ an toàn.

Liên hệ: Làm đẹp cung đình 590/E13 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, TP HCM

Tòa nhà số 7, tầng 3, số 7, ngõ 1160, đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 1900 636 118 - 0963 393975. Liên hệ làm đại lý: 0901.80.3838 Website: lamdepcungdinh.com

Hệ thống đại lý, nhà thuốc phân phối, xem tại đây

Email: lienhe@lamdepcungdinh.com

(Nguồn: Làm đẹp cung đình)