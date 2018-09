Người kiến tạo 'cửa sổ tâm hồn' tại Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân

Xuka Ngọc Huyền là trường hợp đã trải nghiệm dịch vụ cắt mắt hai mí do bác sĩ Thu Vân tạo hình. Cô chia sẻ: "Bác Thu Vân làm mắt đẹp và tự nhiên, mỗi mũi chỉ may bác lại yêu cầu tôi phải mở mắt nhìn lên - nhìn xuống rồi mới may tiếp mũi kế, nhờ vậy mí mắt tôi không bị to, giả vaà tròng mắt cũng không bị trợn”.