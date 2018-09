Ngọc Quyên rạng rỡ với làn da trắng nõn

Ngọc Quyên không chỉ 'thoát' được màu da ngăm ngày nào mà còn đem lại cho cô nàng vẻ ngoài rạng rỡ.

Xuất hiện với hình ảnh cô dâu rạng rỡ cách đây không lâu, cô nàng Ngọc Quyên đã làm người hâm mộ phải bất ngờ không chỉ vì đường cong tuyệt mỹ mà còn bởi nước da trắng không tỳ vết, khác xa hình ảnh Ngọc Quyên nâu đen ngày nào.

Chân dài Ngọc Quyên khoe da trắng muốt trong những shoot ảnh cưới gần đây.

Nước da trắng sứ ở thời điểm hiện tại khiến chẳng ai nghĩ rằng Ngọc Quyên cũng từng có một thời gian quay cuồng vì màu da nâu khó trị. Tuy nhiên, cô đã được đồng nghiệp Vũ Thu Phương chia sẻ những kinh nghiệm “vàng” trong công cuộc “hô biến” làn da nâu trời sinh. Ngoài chế độ dinh dưỡng khoa học, phù hợp với lịch làm việc dày đặc của một người mẫu, đàn chị còn khuyến khích Ngọc Quyên tuân thủ liệu trình dưỡng trắng làn da bằng những tinh chất quý hiếm chiết xuất từ thuốc bắc tại một địa chỉ làm đẹp uy tín trong giới showbiz Việt.

Bạch linh, phục linh, linh chi đỏ, linh chi đen, bạch truật, hạ thổ… trong thuốc bắc thấm sâu vào các tầng da, giúp màu da sáng lên nhanh chóng mà kết cấu vẫn khỏe và không bị bắt nắng trở lại.

Đặc biệt, dưới sự hỗ trợ của máy ánh sáng siêu âm hiện đại toàn bộ vitamin A, C, E, K, acid amin trong hỗn hợp thuốc bắc - sữa non sẽ được đưa sâu xuống tầng đáy của da. Chúng kích thích tầng trung bì sản sinh collagen một cách mạnh mẽ, đồng thời ức chế sự phát triển của hắc tố gây nám melanin ở tầng hạ bì, giúp da được tái tạo và trắng dần lên từ bên trong. Không chỉ vậy, những dưỡng chất tạo ẩm đặc biệt của sữa non cô đặc có trong hỗn hợp này còn làm mịn bề mặt, củng cố cấu trúc da khiến da không những trắng mà còn nuột nà, săn chắc, không bị bào mòn, mỏng yếu và nhanh bắt nắng sạm đen như hậu quả của các phương pháp lột tẩy bằng corticoid thông thường.

Không thể phủ nhận vẻ đẹp rạng ngời như bây giờ của Ngọc Quyên là một trong những yếu tố trói tim Richard Lê - chàng bác sĩ tài hoa.

Không phải ngẫu nhiên mà Ngọc Quyên hay Khánh Thy, Khánh My và nhiều ngôi sao khác ngày càng được đông đảo công chúng biết đến và đón nhận một cách nồng nhiệt. Để có những hình ảnh đẹp lung linh là sự hậu thuẩn của cả một ekip làm đẹp hùng hậu và chuyên nghiệp, trong đó có hệ thống làm đẹp Lavender Spa.

Để biết thêm chi tiết về phương pháp tắm trắng thuốc bắc - sữa non cô đặc và các dịch vụ làm đẹp độc quyền được sao Việt ưa chuộng tại Lavender Spa, xem thêm tại đây.

Hệ thống Lavender Spa & Clinic - Địa chỉ làm đẹp uy tín do khách hàng bình chọn: - 65B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 39423939, (04) 39423636. - 28 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội: (04) 73099999; (04) 22199199. - 35 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 39333219; (08) 39333218. Website: http://www.lavenderspa.vn. Facebook: http://www.facebook.com/spalavender.

(Nguồn: Lavender Spa)