Ngọc Lan khoe da đẹp trước đám hỏi

Xuất hiện trong một sự kiện làm đẹp tại Đà Nẵng, Ngọc Lan thu hút nhiều sự chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng, tươi tắn.

Ngọc Lan sánh đôi cùng chồng sắp cưới - nam diễn viên Thanh Bình.

Ngọc Lan cho biết cô chọn phong cách trang điểm tự nhiên, không sử dụng nhiều mỹ phẩm mà chủ yếu dựa vào làn da sáng mịn, thành quả của quá trình chăm chỉ đi spa. Để chuẩn bị cho đám hỏi, nữ diễn viên tích cực chăm sóc da tại địa chỉ làm đẹp quen thuộc Belas Spa.

Vì thường xuyên đi quay phim nên làn da cô thường bị đen sạm, thiếu sức sống. Sau những đợt làm việc căng thẳng, Ngọc Lan thường đến Belas sử dụng liệu trình đẩy C, cung cấp vitamin C nguyên chất cho da, giúp da nhanh chóng lấy lại sự tươi sáng, mịn màng. Theo Ngọc Lan, vitamin C có công dụng chống lại các gốc tự do, khắc phục tổn thương do ánh nắng mặt trời, giảm nếp nhăn, làm sáng da và ngăn ngừa sạm nám.

Làn da căng mịn nhờ nữ diễn viên đều đặn chăm da tại spa.

Tất bật chuẩn bị cho đám hỏi, thường xuyên lo lắng, thức khuya, ăn mỳ tôm khiến da Ngọc Lan bị mọc khá nhiều mụn. Tại Belas Spa, cô đã chọn sử dụng liệu trình trị mụn bằng thảo dược và ánh sáng xanh. Chỉ sau một lần điều trị, các nốt mụn đã biến mất. Cô cho biết mình đã tiết kiệm được khá nhiều chi phí nhờ mức khuyến mãi lên đến 45%. Ngọc Lan chia sẻ: "Khi mua trọn gói liệu trình trị mụn và trị sẹo tại Belas và được giảm giá 45%, tôi đã rủ ông xã cùng trải nghiệm công nghệ Venus Viva BL15. Đây là công nghệ trị sẹo, thu nhỏ lỗ chân lông, trẻ hóa da được nhiều người yêu thích".

Mụn trứng cá từ thời dậy thì là nguyên nhân khiến nam diễn viên Thanh Bình - ông xã Ngọc Lan bị sẹo rỗ li ti ở 2 bên thái dương và một ít ở vùng má. Sau khi tìm hiểu kỹ về công nghệ Venus Viva và được tư vấn, anh đã quyết tâm thực hiện liệu trình 6 lần. Nam diễn viên chia sẻ: “Phương pháp này được nhiều sao Hollywood lựa chọn nên tôi rất yên tâm vào chất lượng".

Ngọc Lan nổi bật với làn da mịn màng trong bộ váy cô dâu.

