Mediwell Clinic and Spa kết hợp với hãng Active (Mỹ) tổ chức ngày hội triệt lông miễn phí trong ba ngày 14, 15, 16/11.

Khách hàng sẽ được trải nghiệm phương pháp triệt lông mới không đau, nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Sau điều trị, không chỉ sợi lông bị triệt tiêu, vùng da bị thâm và một phần tình trạng viêm nang lông cũng sẽ được cải thiện.

Ngày nay vấn đề lông mọc bất thường đã trở thành nỗi lo của chị em, nhiều người phải từ bỏ những chiếc váy duyên dáng và chung thân với quần áo dài chỉ vì đôi chân rậm lông như nam giới hay vùng nách thâm đen với những sợi lông rậm rạp.

Triệt lông bắt đầu có mặt tại Việt Nam từ hơn 10 năm trước đã trở thành cứu cánh của chị em. Hàng loạt các công nghệ triệt lông đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu lớn về giải quyết những sợi lông không mong muốn tuy nhiên không phải công nghệ nào cũng mang lại hiệu quả như mong muốn.

Tháng 6/2014, công nghệ triệt lông 6G đã có mặt tại Mediwell Clinic với nguyên lý mới. Công nghệ mang lại hiệu quả triệt lông cho hàng trăm khách hàng chỉ trong gần 5 tháng. 6G (Geometrical Energy Management Pulse Light) là công nghệ quản lý năng lượng xung vuông do tập đoàn Active (Israel-Mỹ) sản xuất với những cải tiến đặc biệt trong cách chuyển tải năng lượng chính xác đến mục tiêu định trước.

Sự chính xác trong cách chuyển tải năng lượng cho phép 6G tập trung một lượng lớn quang năng tới mục tiêu là nang lông nằm khá sâu trong da. Sự tập trung này đảm bảo toàn bộ melamin trong nang lông phản ứng lại ánh sáng, hấp thụ và chuyển hóa thành nhiệt, dẫn đến việc phá hủy nang lông hiệu quả. Hơn nữa, năng lượng vào trong da không cần quá cao mà vẫn có thể đảm bảo đạt được hiệu quả điều trị tối đa nên không đau và tạo cảm giác dễ chịu cho làn da. Đặc biệt, với khả năng xuyên sâu xuống tới 3mm trong da, 6G có khả năng tác động và phá hủy cả những nang lông nằm sâu ở lớp trung bì giúp tăng kết quả điều trị lên thêm 10% so với các công nghệ triệt lông khác.

Công nghệ 6G sở hữu nhiều ưu điểm như công nghệ áp dụng hiện đại; đáng tin cậy với sự tồn tại 5 năm trên thị trường thế giới; không đau và an toàn; triệt lông nhanh chóng và không tốn thời gian chờ đợi; phù hợp với khả năng thanh toán; có hiệu quả cao và được bảo hành tới 10 năm. Công nghệ triệt lông 6G xuyên sâu xuống dưới da từ 2.5 đến 3.5mm. Tại độ sâu này, quầng nhiệt năng sẽ phát ra nhiệt năng tiêu chuẩn từ 70độ C đến 80 độ C, nhiệt năng này sẽ truyền đến nang lông thông qua các hắc sắc tố melanin trên sợi lông và hủy diệt tận gốc sợi lông đồng thời triệt tiêu luôn mầm nhú sợi lông thông qua cơ chế chết hoại. Theo nghiên cứu của nhà khoa học Mỹ, sau 10 năm, lông có thể mọc trở lại nhưng sẽ trở về trạng thái lông tơ tự nhiên.

100 Khách hàng đăng ký đầu tiên sẽ được điều trị miễn phí triệt lông nửa chân trị giá 3,3 triệu đồng (giá làm một lần trị liệu lẻ). Khách hàng tham gia điều trị trọn gói trong ba ngày 14, 15, 16/11 được áp dụng giá: 6,6 triệu đồng một thẻ 6 lần (có bảo hành 10 năm). Đăng ký điều trị miễn phí, soạn tin nhắn gửi tới hotline 091 209 3963 đầy đủ nội dung như sau : “Họ và tên, số điện thoại, ngày và giờ đến”. Giờ làm việc từ 9h đến 18h tất cả các ngày trong tuần.

Liên hệ: Mediwell and Spa

65B Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐT: 04 3974 7788 / 04 3974 7799

Website: www.mediwell..com.vn; Email: info@mediwell.com.vn

