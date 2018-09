Ngày hội các phương pháp giảm mỡ thừa cho eo thon, dáng gọn

Phương pháp này áp dụng cơ chế đánh tan mỡ bằng nhiệt độ dao động từ 42 đến 47 độ C, luân phiên giữa đốt nóng và làm lạnh bằng kỹ thuật mát da dạng tiếp xúc Contact Cooling, bạn sẽ cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình điều trị. Kết quả bạn giảm được từ 2,5 đến 5cm mỡ (tương đương 2 size quần) chỉ sau 25 phút so với liệu trình một tiếng của các dòng máy khác. Để thực hiện giảm mỡ không phẫu thuật bằng SculpSure, bác sĩ chỉ cần đặt các khung giá đỡ và máy hút vào vùng cần điều trị, sau 25 phút rút ra là xong. Sau điều trị, bạn có thể quay trở về làm việc, học tập, đi chơi bình thường mà không lo bị biến chứng, không đau, không gây xâm lấn, an toàn, hiệu quả lâu dài.