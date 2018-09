Ngăn lão hóa da với sản phẩm đặc trị

Ngay từ khi sinh ra, da đã bắt đầu bước vào quá trình lão hóa, nhưng nó chỉ trở nên rõ ràng, thậm chí là nghiêm trọng khi bạn bước qua tuổi 25.

Môi trường sống ô nhiễm, tốc độ làm việc căng thẳng, stress, áp lực cuộc sống ngày một nhiều, chế độ ăn ngủ bị đảo lộn và chức năng gan thận không còn làm việc tốt, hoạt động đào thải cũng trở nên chậm đi, nội tiết tố cơ thể thay đổi không chỉ do môi trường, sinh hoạt, do độ tuổi mà còn do mang thai, sinh nở và hormone sinh dục nữ thay đổi... là những nguyên nhân dẫn đến sự lão hóa. Sự đứt gãy và thiếu hụt collagen khiến da trở nên kém đàn hồi và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Các tế bào da suy yếu, giảm chức năng nghiêm trọng và lão hóa rõ nét hơn.

Lifeline là sản phẩm được bào chế với chiết xuất bên trong của các tế bào gốc đa năng không phôi trong giai đoạn tăng trưởng sẽ giúp khôi phục lại các tế bào da bị tổn thương, hư hỏng và lão hóa. Sản phẩm giúp nguyên bào sợi tái sản sinh ra collagen, elastin làm đầy các rãnh nhăn sâu.

Lifeline là giải pháp hữu hiệu được nhiều chị em trên thế giới tin dùng trong đặc trị lão hóa da ngày nay. Ở nhiều nước trên thế giới Lifeline còn được lựa chọn thay thế các liệu pháp đặc trị bằng các máy móc thiết bị. Năm 2014, “bác sĩ chuyên khoa da” Lifeline của tập đoàn International Stem Cell đã đến Việt Nam qua mạng lưới phân phối độc quyền của Myson Group. Với những công trình nghiên cứu khoa học về tế bào gốc tân tiến, sự chuyên nghiệp của các chuyên gia da liễu hàng đầu của Mỹ và mong muốn giúp níu giữ tuổi thanh xuân cho khách hàng, sản phẩm chăm sóc da Lifeline đã được ra đời vào năm 2010 tại California, Mỹ.

Lifeline là lựa chọn cho việc làm mờ nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa da và cải thiện độ sáng của da cho người sử dụng nhờ các thành phần kích thích tăng trưởng tế bào EGF, FGF, các Axit Amin và Protein thiết yếu cho việc sản sinh ra Collagen và Elastin. Sản phẩm giúp đong đầy các nếp nhăn, Enzym chiết xuất từ nội bào giúp xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào để khôi phục tế bào. Thành phần Hyaluronic Axit giúp tạo các liên kết giữa các phân tử nước trong lớp da, khôi phục và duy trì độ ẩm bền vững cho làn da. Matrixyl 3000 là thành phần chính của dung dịch bên trong tế bào chứa các phân tử dinh dưỡng đã chắt lọc từ quá trình nuôi cấy giúp bổ sung dinh dưỡng ở dạng cấu trúc Nano cho sự hấp thu và phát triển của các tế bào da.

Để làn da có cơ hội trải nghiệm cùng sản phẩm Lifeline, khách hàng có thể đăng ký thông tin trên web của Lifeline sẽ chuyển sản phẩm đến địa chỉ mà khách hàng cung cấp.

Nhân dịp Noel, từ ngày 1/12 đến ngày 31/12, khách hàng mua sản phẩm Lifeline sẽ được giảm ngay 20% trên tổng hóa đơn thanh toán. Khách hàng đăng ký mua hàng qua website hoặc qua facebook của Lifeline được giảm 30% trên tổng hóa đơn thanh toán và miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Tham khảo website: http://lifelinevietnam.vn hoặc Địa chỉ facebook: https://www.facebook.com/Lifelinevietnam. Hot line: 0904.389.779 (tư vấn chăm sóc da)

Hệ thống đại lý của Lifeline:

Phòng khám da trị liệu Thành Nam - Số 51/ 283 Trần Khát Chân, Hai bà Trưng, Hà Nội.

Xính Spa - Số 84 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Spa Trần - 301 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Ecret Spa – Ngõ 59 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Show room và Clinic của Lifeline: 62 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (dự kiến ra mắt vào ngày 8/3/2015).

