Nâng mũi với công nghệ Bio Fascia Plus từ Hàn Quốc

Phương pháp mổ kín giúp hạn chế viêm nhiễm, biến dạng hay sẹo xấu, chị em có thể sở hữu dáng mũi S Line, L Line theo ý muốn.

Bio Fascia Plus là công nghệ nâng mũi mới từ Hàn Quốc, áp dụng cho những trường hợp khiếm khuyết về mũi như: tẹt, thấp, đầu mũi to bè, ngắn, hếch, gồ xương, mũi khoằm và đã qua chỉnh sửa nhiều lần, lộ sóng, bóng đỏ... Giải pháp cũng cải thiện tình trạng mũi viêm, biến dạng do sử dụng sụn tự thân, sụn nhân tạo cứng, kém chất lượng.

Công nghệ này dùng sụn định hình cao cấp, có thể uốn lượn ôm sát xương mũi và tạo độ cao theo ý muốn nhờ sự đa dạng về kích thước. Theo đó, sụn định hình được bọc phủ bên trên bởi lớp mô đệm sinh học Bio Fascia Plus, có độ tương thích cao với cơ thể. Mục đích của việc này là làm giảm bớt sức căng bề mặt của Implant mà không bị lộ sóng, đỏ nhọn đầu mũi.

Mô phỏng công nghệ nâng mũi Bio Fascia Plus, giúp đem lại dáng mũi S Line, L Line, tự nhiên....

Công nghệ nâng mũi mới cũng tái tạo da mũi, khắc phục hiện tượng mỏng, bóng đỏ, lộ mạch máu do quá trình lão hóa tự nhiên và thẩm mỹ hỏng. Ngoài ra, giải pháp này còn phục hồi nhanh tình trạng mũi bị viêm dính, dãn mạch máu gây đỏ, dãn căng mỏng dẫn đến lộ thanh sụn nhân tạo hoặc sụn vành tai...

Các bước nâng mũi

Công nghệ Bio Fascia Plus đang được áp dụng tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Việt - Hàn. Tại đây sử dụng chất liệu nâng mũi đạt chuẩn sinh học, vừa nâng cao, vừa có thể tái tạo, ngăn ngừa hư hại da do nâng mũi cao và dài quá mức. Dưới đây là 7 bước thực hiện ca tạo hình mũi với giải pháp mới:

Bước 1: sát trùng vùng mặt và mũi.

Bước 2: gây tê tại chỗ vùng mũi cần phẫu thuật.

Bước 3: rạch da một đường vòng cung khoảng 0,5-1cm ở bên trong lỗ mũi, đường mổ kín, nhỏ và không để lại sẹo.

Bước 4: bóc tách khoang mũi vừa đủ.

Bước 5: "điêu khắc", gọt sụn Implant định hình tạo dáng mũi theo ý muốn, nhưng phải hài hòa với các nét khác trên khuôn mặt. Sụn Implant phải có độ chắc chắn, mềm dẻo để uốn lượn và cố định trên xương mũi.

Bước 6: đính phủ mô đệm sinh học Bio Fascia lên trên trụ Implant và đưa vào khoang mũi đã tạo.

Bước 7: cung cấp dưỡng chất đặc biệt nuôi dưỡng Bio Fascia Bioregen, kích thích tăng sinh mô H.A, collagen và elastin tự thân để da tăng độ dày, săn chắc, ngăn chặn tình trạng dãn mạch máu, ửng đỏ, lộ sóng...

Đội ngũ bác sĩ tại Việt - Hàn

Viện thẩm mỹ Quốc tế Việt - Hàn quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, vững tay nghề. Trong đó Viện trưởng, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Hải hiểu rõ cấu trúc giải phẫu học về mũi và khuôn mặt người châu Á nói chung và người Việt nói riêng. Ông có 18 năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn La Phương Thảo góp phần giúp những ca nâng mũi thành công ngoài mong đợi nhờ hiểu rõ sự thay đổi của cấu tạo da sau nâng mũi. Ekip tạo hình mũi còn có những chuyên gia và cộng sự đắc lực khác cũng am hiểu chuyên môn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Hải (trái) - Viện trưởng Viện thẩm mỹ Quốc tế Việt - Hàn và Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn La Phương Thảo (phải) - Viện phó.

