Nâng mũi theo chuẩn S-line

Phương pháp nâng mũi S-line giúp dáng mũi cao thon, đẹp tự nhiên như chưa từng dao kéo, tạo tỷ lệ vàng cho gương mặt.

Vẻ đẹp chuẩn Hàn

Làn sóng Hallyu với những bộ phim, những nhóm nhạc thần tượng, được đông đảo bạn trẻ yêu thích không chỉ phủ sóng trong phạm vi châu Á mà còn lan rộng ra cả thế giới. Ngoài yếu tố hát hay, vũ đạo điêu luyện, diễn xuất tự nhiên, các ngôi sao của làn sóng Hallyu còn chinh phục khán giả bởi ngoại hình đẹp, gương mặt theo tỷ lệ vàng như YoonA, Kim Tae Hee, Song Hye Kyo. Tuy không sở hữu đường nét chuẩn như các sao khác, thành viên SoHee của Wonder Girls lại được nhiều người yêu thích nhờ gương mặt đậm chất Hàn cùng chiếc mũi cao thon đáng mơ ước. Có thể nói, ngoài gương mặt V-line thì chiếc mũi cao thon, theo đường cong chữ S cũng là một trong những yếu tố quyết định vẻ đẹp của các sao Hàn.

Nâng mũi S-line - tạo vẻ đẹp tự nhiên

Người châu Á với đặc trưng thiếu hệ thống khung nâng đỡ xương, sụn khiến xương mũi thấp, gốc mũi mỏng, to làm sống mũi xẹp và bè ngang, đầu mũi bè tròn, ít nhô ra trước. Đặc điểm này làm gương mặt to theo chiều ngang và mất đi vẻ thanh tú. Chính vì lẽ đó, cải thiện dáng mũi thô, tẹt chính là giúp cải thiện đường nét trên gương mặt.

Hình ảnh trước và sau khi thực hiện nâng mũi S-line tại Khơ Thị. Tìm hiểu thêm tại đây.

Giải phẫu thẩm mỹ trong những năm trở lại đây luôn hướng đến vẻ đẹp tự nhiên. Nâng mũi S-line với việc sử dụng sụn tự thân, tạo dáng mũi cao thon, đẹp tự nhiên. Sụn được lấy từ chính cơ thể nên đảm bảo đầu mũi tự nhiên, khắc phục nhược điểm mũi bóng đỏ của các phương pháp nâng mũi truyền thống. Nhờ đó, đầu mũi, cánh mũi, sống mũi được cải thiện đồng thời tạo ra dáng mũi chuẩn S-line, hài hòa với gương mặt. Đây được xem là một trong những giải pháp an toàn, hiệu quả, cho kết quả lâu dài trong tạo hình nâng mũi.

Ưu điểm của nâng mũi S-line: tạo dáng mũi cao thanh tú, mềm mại, tự nhiên, cải thiện vẻ đẹp gương mặt; an toàn, không gây tác dụng phụ do sử dụng sụn tự thân; khắc phục tình trạng mũi bóng đỏ, lệch, vẹo do phẫu thuật trước đó; thực hiện nhanh chóng, hạn chế xâm lấn; không để lại sẹo sau thẩm mỹ, không để lộ dấu hiệu dao kéo; cho kết quả lâu dài.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)