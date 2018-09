S line là phương pháp nâng mũi tiên tiến hiện nay trên thế giới, mang lại vẻ đẹp toàn diện, hài hòa khuôn mặt theo cách tự nhiên.

Sự khác biệt lớn của S line so với nâng mũi cổ điển thể hiện ở một phức hợp tổng thể những kỹ thuật đỉnh cao về tạo hình mũi như thu gọn xương mũi bè, cắt cánh mũi, nâng sống mũi, bao bọc bảo vệ đầu mũi bằng sụn tự thân…giúp loại bỏ biến chứng hiệu quả, đồng thời cho kết quả tồn tại vĩnh viễn, lâu bền với thời gian.

Nâng mũi cổ điển Nâng mũi tại Hàn Quốc Sụn nhân tạo chiếm tỷ lệ gần 100%. Phối hợp sụn tự thân là chủ yếu. Hơn 95% đầu mũi vẫn là sụn nhân tạo. 95% đầu mũi là sụn tự thân. Đầu mũi vẫn ngắn, hếch sau nâng mũi. Đầu mũi cao dài. Đầu mũi to bè. Đầu mũi thon gọn hình chữ A. Sóng mũi cao thẳng không có độ cong. Mũi có độ cong dạng chữ S tự nhiên. Hai lỗ mũi thường rộng. Hai lỗ mũi kín. Không xử lý xương bè. Xử lý xương bè, thu gọn xương. Đầu mũi to, mũi lân Xử lý thu gọn đầu mũi. Mũi thô cứng không tự nhiên. Mũi mềm mại và trông tự nhiên.

Quy trình nâng mũi S line an toàn tại bệnh viện

Bước 1: thăm khám trực tiếp với bác sĩ. Đây là một bước quan trọng để bác sĩ tiếp cận với chiếc mũi của bạn và đưa ra chỉ định chính xác. Bác sĩ sẽ xác định cụ thể những bước chỉnh sửa: mũi cần làm S line hay chỉ cần nâng mũi bọc sụn Hàn Quốc; mũi cần chỉnh hình vách ngăn, tạo hình lỗ mũi, chỉnh hình xương mũi, cắt cánh… Bác sĩ sẽ hỏi về tiền sử bệnh lý của bạn để kịp thời đưa ra chỉ định phù hợp vì vậy, bạn hãy thông báo cho bác sĩ nếu bạn đã sửa mũi, bệnh lý tim mạch, tiểu đường, huyết áp, tiền căn dị ứng loại thuốc nào.

Bước 2: xét nghiệm sức khỏe tổng thể. Bạn sẽ được tiến hành một số xét nghiệm cần thiết để đảm bảo cuộc mổ được an toàn: xét nghiệm máu, chức năng gan, chức năng thận, tim, phổi, tiểu đường, các bệnh truyền nhiễm, tiền căn dị ứng…

Bước 3: phẫu thuật sẽ được thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ.

Bước 4: tái khám và theo dõi sau phẫu thuật. Bạn chú ý uống thuốc và tái khám đúng chỉ định của bác sĩ để kết quả phẫu thuật được tốt.

Với kỹ thuật cổ điển, ca nâng mũi chỉ cần 10-15 phút gây tê. Nhưng việc sửa như vậy thì không thể chỉnh hình toàn bộ mũi, đầu mũi không thon gọn thành chữ A, không dài kín. Về lâu dài, biến chứng bóng đỏ, lộ sóng, thủng da đầu mũi là có thể xảy ra. S line phức tạp hơn bởi nó làm đẹp mũi theo đúng tiêu chuẩn: gọt xương mũi to, cắt cánh, kéo dài đầu mũi, bao bọc đầu mũi bằng sụn tự thân… Do đó, nâng mũi S line sẽ an toàn khi làm tại bệnh viện bởi hệ thống máy móc đầy đủ, hiện đại và đủ tiêu chuẩn đáp ứng các quy trình hồi sức, vô trùng…

