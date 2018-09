Nàng béo 70kg gây bất ngờ khi thành người mẫu ảnh

Giảm thành công 16kg sau 3 tuần, cô nàng béo ú ngày nào gây ngạc nhiên khi sở hữu thân hình thon thả và vóc dáng quyến rũ.

3 ngày nhịn ăn vẫn tăng cân đều

Sở hữu nước da trắng và khuôn mặt ưa nhìn nhưng con đường trở thành người mẫu ảnh của Thùy Linh (Hà Nội) lại khá chật vật. Nặng tới 70kg và chiều cao chỉ 1m57, Thùy Linh bị bạn bè trêu chọc, dè bỉu khi để lộ ước mơ làm người mẫu ảnh. Sau một thời gian suy sụp, sống thu mình, cô nàng quyết tâm giảm cân để khẳng định bản thân.

Đối với Thùy Linh, giảm cân thực sự là cuộc chiến. Trong khi bạn bè thoải mái thưởng thức các món khoái khẩu, Linh chỉ dám động vào rau củ vì nếu lỡ ăn một miếng thịt thôi là có thể dằn vặt tự trách bản thân cả ngày.

“Từ khi giảm cân, tôi mất nhiều hơn được. Tôi từ chối mọi cuộc tụ tập ăn uống, ở nhà làm bạn với thực đơn ăn kiêng và 2 tiếng miệt mài ở phòng gym mỗi ngày. Nhiều hôm bụng đói meo, tay chân rã rời nhưng trong đầu nghĩ đến thân hình nóng bỏng của các cô người mẫu, thế là tôi lại cố”, Thùy Linh tâm sự.

Gần 10 năm, Thùy Linh không dám mặc váy, áo hai dây, cả tủ quần áo chỉ toàn đồ rộng thùng thình để che ngấn mỡ.

Hơn 2 năm kiên trì nhưng cân nặng không thay đổi, Thùy Linh tuyệt vọng tìm đến thuốc giảm cân và phải nhập viện vì kiệt sức. Cô nhớ lại thời gian khủng hoảng: “Mẹ rất buồn, trách tôi không biết yêu bản thân, nhưng cứ béo và xấu mãi vậy đến tôi cũng không thể yêu nổi mình. Ăn kiêng, tập tành không giảm cân đã đành, đằng này có đợt tôi nhịn ăn 3 ngày trời mà vẫn tăng cân đều. Không hiểu quyết tâm của tôi chưa đủ lớn hay sinh ra không có số làm người mẫu”.

Giảm 16kg sau 3 tuần, giấc mơ người mẫu thành hiện thực

Nghe lời mẹ, Thùy Linh tìm đến bác sĩ Lê Xuân Hiệp - chuyên gia dinh dưỡng hơn 10 năm kinh nghiệm tại một địa chỉ giảm cân có tiếng. Sau khi thăm khám chuyên sâu, bác sĩ Hiệp cho biết Linh thuộc tạng người Endomorph - béo và khó giảm cân.

Đặc điểm của tạng người Endomorph là tốc độ chuyển hóa năng lượng thấp nên mỡ dễ tích tụ hơn người khác và đặc biệt là tăng cơ luôn đi kèm với tăng mỡ, tăng mỡ luôn nhanh hơn tăng cơ. Đó là nguyên nhân vì sao dù nỗ lực tập gym nhưng Thùy Linh không giảm được cân nào trong suốt một năm. Ngay sau đó, cô nàng được lên phác đồ giảm cân bao gồm áp dụng công nghệ giảm cân Contri Plus 2 buổi kết hợp ăn kiêng nhẹ và tập các bài cardio đơn giản.

Contri Plus là phương pháp tập thể dục tại chỗ cho vùng mỡ cứng. Theo đó, các tinh chất đặc trị mỡ chiết xuất từ đậu Nato Nhật Bản được đưa vào vùng tích mỡ thông qua thiết bị chuyên dụng. Dưới tác động sóng âm của máy Contri Plus, các phân tử mỡ xung đột, va đập vào nhau để tự hóa lỏng và đào thải qua hệ bài tiết dưới dạng váng mỡ màu vàng. Sau buổi đầu tiên, Thùy Linh cảm nhận rõ các vùng mỡ cứng như bụng, đùi, bắp tay mềm hơn.

Trong một tuần đợi đến buổi trị liệu thứ 2, Thùy Linh tự luyện tập các bài cardio, aerobic nhẹ nhàng và giảm được 4kg, 5cm vòng eo.

Buổi thứ 2 Contri Plus, đầu máy HI FU và Ultra Sound cường độ cao tác động vào vùng bụng và bắp tay để mỡ tiêu hủy đến đâu, da co lại săn chắc đến đó, hạn chế tối đa hiện tượng da chùng nhão, sần vỏ cam.

Kết thúc 2 buổi, Thùy Linh giảm được 10kg, thu gọn 12cm eo. Nhờ duy trì chế độ ăn uống khoa học và tập luyện nhẹ nhàng mà sau 3 tuần cô nàng tiếp tục giảm 6kg, kết quả tái khám cho thấy 80% mỡ thừa bị đánh bay. Bác sĩ Lê Xuân Hiệp cho biết, mô mỡ cứng của Linh đã bị hóa lỏng sau 2 buổi Contri Plus nên dễ dàng đánh tan bằng các bài tập đơn giản.

Giảm cân thành công, cô nàng béo ú 70kg ngày nào gây ngạc nhiên khi trở lại với thân hình thon thả và vóc dáng chuẩn đẹp. Tự tin casting, Thùy Linh vượt qua các đối thủ đáng gờm và trở thành mẫu ảnh chuyên nghiệp. “Nếu không nhờ giảm cân thành công, tôi không bao giờ biết đến cảm giác hạnh phúc khi mặc những bồ độ yêu thích và tự tin thể hiện bản thân, chinh phục ước mơ ấp ủ từ bé”, Thùy Linh nói.

Thùy Linh tự tin khoe eo gợi cảm nhờ giảm cân 2 buổi - điều cô nàng không dám nghĩ tới suốt 10 năm qua.

