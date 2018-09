Nám sâu - không khó điều trị dứt điểm

Nám sâu khá 'lì lợm' và khó điều trị, tuy nhiên nếu bạn thực hiện theo đúng 4 bước đơn giản dưới đây, nám sẽ không còn là vấn đề nan giải.

Hiểu về nám sâu để lựa chọn phương pháp phù hợp - Nám sâu hay còn gọi là nám đốm, thường nằm rải rác thành các nốt, có chân nám nằm sâu dưới lớp hạ bì của da, màu sẫm hơn so với nám nông. Nám sâu vốn là loại nám “lì lợm” nên phương pháp điều trị khá phức tạp. Nám không đơn thuần chỉ tồn tại trên bề mặt da mà còn tiềm ẩn ở sâu trong các tế bào da bên trong. Các phương pháp trị nám từ nguyên liệu thiên nhiên như cà chua, dưa leo... hay các loại mỹ phẩm thực chất chỉ tác động trên bề mặt da nên dù màu sắc của nám có thuyên giảm thì phần chân nám ở sâu trong da vẫn không ngừng phát triển và lan sang các vùng da xung quanh. Do đó, để “đánh bật” chân nám ra khỏi da và điều trị dứt điểm cần có sự can thiệp của công nghệ hiện đại.

Công nghệ Laser Toning giúp điều trị dứt điểm nám da, an toàn và hiệu quả.

Hiện, công nghệ Laser Toning được các chuyên gia, bác sĩ da liễu đầu ngành khuyên sử dụng trong việc điều trị nám. Công nghệ kết hợp 2 bước sóng 1064nm và 532nm tạo ra tác động kép “đánh bật” chân nám ở tất cả các tầng lớp cấu trúc da, từ đó xóa nám, đồng thời, cải thiện làn da vùng điều trị trở nên trắng mịn và khỏe mạnh hơn. Tìm hiểu thêm về công nghệ Laser Toning tại đây.

Lựa chọn cơ sở trị nám uy tín - Sau khi đã tìm ra được phương pháp điều trị hiệu quả, bước tiếp theo bạn nên chọn thực hiện tại một cơ sở trị nám uy tín để đảm bảo về hiệu quả cũng như mức độ an toàn mà phương pháp mang lại. Theo bác sĩ da liễu Bùi Quang Hào - bác sĩ tại Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt: "Các tiêu chí mà khách hàng nên quan tâm khi lựa chọn cơ sở là là số năm kinh nghiệm, đánh giá của khách hàng và giải thưởng trong ngành thẩm mỹ".

Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt là trung tâm thẩm mỹ chuyên về chăm sóc và trị liệu da được nhiều khách hàng tin tưởng trong suốt 9 năm qua. Bích Nguyệt còn được nhận “Huy chương vàng dịch vụ chất lượng hoàn hảo trong điều trị nám da” năm 2013, xem giải thưởng tại đây.

Điều trị bằng công nghệ hiện đại - Trị nám bằng công nghệ Laser Toning sẽ đem lại hiệu quả tốt khi được thực hiện bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm, đó là nhận định của nhà sản xuất và các chuyên gia đầu ngành. Tại Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt, quy trình điều trị nám bằng công nghệ Laser Toning đã được các chuyên gia, bác sĩ da liễu tại đây nghiên cứu và ứng dụng thành công. Tất cả các khâu từ thăm khám, điều trị, theo dõi và tư vấn sau trị liệu đều được các bác sĩ giàu kinh nghiệm thực hiện theo một quy trình đã được chuẩn hóa, giúp khách hàng loại bỏ nám da chỉ sau từ 4 đến 6 lần điều trị.

Chăm sóc da sau điều trị - Để duy trì hiệu quả trị nám lâu dài không thể phủ nhận vai trò của bước chăm sóc da sau điều trị. Việc chăm sóc da đúng cách kết hợp với chống nắng thường xuyên sẽ giúp bạn ngăn ngừa khả năng tái phát trở lại của nám.

Bác sĩ tại Bích Nguyệt tư vấn cho khách hàng sau khi điều trị nám.

Mừng tháng yêu thương dành riêng cho phụ nữ, Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt ưu đãi 25% chi phí kèm theo 5 buổi chăm sóc da trong tháng 10.

Liên hệ: Hệ thống thẩm mỹ viện Bích Nguyệt

Bích Nguyệt Luxury: Số 7C Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 0439749485 – Hotline: 094.684.54.54 Bích NguyệtSpa: Số 57 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0437717139 – Hotline: 093.641.54.54 Bích Nguyệt Beauty Academy: số 1A Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 043.974.1679 – Hotline:094.813.54.54 Website: http://bichnguyetspa.com

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt)