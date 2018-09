Nám da và cách điều trị tận gốc

Viên uống White Plus L.C.E được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, có tính năng điều trị nám, tàn nhang và ngăn ngừa lão hóa từ bên trong.

Trong điều trị nám da, điều quan trọng nhất là xác định nguyên nhân hình thành nám và tình trạng hiện tại của da. Khi đã xác định đúng tình trạng da hiện tại, quá trình điều trị nám bắt đầu từ việc ức chế chân nám từ bên trong, cân bằng ổn định sắc tố bên ngoài, cho kết quả một làn da trắng sáng. Lời khuyên từ các chuyên gia làm đẹp và bác sĩ da liễu là bạn nên điều trị nám từ bên trong bằng cách bổ sung các vitamin và các loại dưỡng chất có khả năng chống oxy hóa cao.

Viên uống White Plus L.C.E được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao của Nhật Bản, có tính năng điều trị nám, tàn nhang và ngăn ngừa lão hóa từ bên trong. Thành phần chính của viên uống này gồm L-cysteine, vitaminC, vitamin E thiên nhiên, vitamin B2, nhân sâm, rong biển, các dưỡng chất thiên nhiên sẽ tác động lên cơ chế hoạt động và quá trình hình thành nám da, đốm nâu. Ngoài khả năng chống oxy hóa mạnh, các thành phần dưỡng chất này còn có tác dụng chống lão hóa, phục hồi sự tươi trẻ, săn chắc và hồng hào cho làn da.

White Plus L.C.E với cơ chế trị nám hiệu quả, an toàn từ tự nhiên, giúp tình trạng đốm nâu giảm hẳn về diện tích và độ đậm vùng nám.

Thực tế cho thấy White Plus L.C.E với cơ chế trị nám hiệu quả, an toàn từ tự nhiên, giúp tình trạng đốm nâu giảm hẳn về diện tích và độ đậm vùng nám. Viên uống này sẽ ngăn ngừa quá trình hội tụ sắc tố từ bên trong, đồng thời bổ sung các thành phần dinh dưỡng chống lão hóa, giúp làn da bạn sáng hồng lên từng ngày và duy trì sự tươi trẻ. Tuy nhiên, khi da đã định hình các vết sạm nám, cần có sự hỗ trợ thêm từ bên ngoài. Việc thoa kem điều trị từ bên ngoài sẽ xóa tan các vết sạm đen, làm cân đối, đồng đều sắc tố da. Sự kết hợp này sẽ cho kết quả giảm 30% - 50% sau một tháng điều trị.

Louis Victoria Day Cream Louis Victoria Extra Peeling Night Cream.

Louis Victoria Extra Peeling Night Cream & Day Cream là sự phối hợp khoa học giữa các thành phần thảo dược và hóa học đã được nghiên cứu với mục đích mang lại khả năng ức chế tối đa quá trình hình thành hắc tố melanin và tăng cường quá trình thay đổi tế bào mới. Liệu pháp điều trị này là sự kết hợp giữa các quá trình tiêu hủy, tái sinh, bảo vệ và duy trì một làn da trắng sáng an toàn. Thành phần chính của sản phẩm là sự tổng hợp các loại vitamin trái cây tươi như: vitamin C, vitamin E, Beta carotene, selenium và chiết xuất ngọc trai thiên nhiên.

Sản phẩm với công thức kết hợp, vừa tăng cường khả năng tái tạo tế bào da mới, vừa thay thế tế bào da hư tổn, đem đến hiệu quả sáng đều màu ở mọi vùng da, cho bạn một làn da trắng hồng sau 4 tuần sử dụng. Bộ sản phẩm phù hợp với mọi loại da kể cả da nhạy cảm, đặc biệt, với các loại da sạm, nám, tàn nhang, xỉn màu nhiều sắc tố, da ngộp do tắc nghẽn nang lông, da thô sần. Để điều trị nám tốt nhất, bạn nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với nắng, đặc biệt vào thời điểm có cường độ tia cực tím cao. Bạn nên thoa kem chống nắng với chỉ số SPF từ 30 trở lên 30 phút trước khi ra ngoài. Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng cho người bị nám cần bổ sung thực phẩm cung cấp các chất chống lại gốc tự do như: Vitamine C, E, Beta carotene...

Bạn nên biết nám da từ nguyên nhân bên trong hay còn gọi là nội tiết tố hoặc nám gốc. Việc điều trị tình trạng này đòi hỏi người bệnh cần cân bằng ổn định nội tiết bên trong kết hợp với việc tác động điều trị từ bên ngoài, giúp loại bỏ các vết sạm nám đồng điều sắc tố da. Quá trình trị liệu kép này đem đến hiệu quả điều trị tận gốc các vết sạm, nám lâu năm và đốm nâu nội tiết.

Viên uống có giá 1,55 triệu đồng.

Louis Victoria Extra Peeling Night Cream dung tích 20ml có giá 1,4 triệu đồng.

Louis Victoria Day Cream dung tích 30ml có giá 1,75 triệu đồng (xuất xứ từ Pháp).

Khi mua trọn bộ điều trị, bạn sẽ được tặng sữa dưỡng thể làm trắng da trị giá 650.000 đồng. Sản phẩm của nhà sản xuất Wellness Collagen and Heathy products - Tokyo - Japan, Tập đoàn LVlouisvictoria.Co.French.

Minh Thảo