Mỹ phẩm Tony Moly khuyến mại lớn mừng 2/9

Từ ngày 28/8 đến 2/9, mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc Tony Moly thực hiện chương trình ưu đãi, giảm giá tới 50% tất cả sản phẩm trên toàn quốc.

Thời điểm giao mùa khiến thời tiết trở nên hanh khô hơn kèm theo sự tác động của các nhân tố như khói bui, ô nhiễm không khí khiến làn da của chị em trở nên khô và xỉn màu hơn. Vì vậy, việc thay đổi và thực hiện nghiệm ngặt phương pháp chăm sóc da là môt yếu tố quan trọng để lưu giữ vẻ đẹp của làn da. Với Tony Moly, khách hàng không chỉ được trực tiếp cảm nhận hiệu quả từ các dòng sản phẩm dưỡng da Hàn Quốc mà còn nhận được sự tư vấn chi tiết, chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên bán hàng.

Sản phẩm dưỡng da

Dòng sản phẩm dưỡng da của Tonymoly phong phú, đa tác dụng, dành cho những loại da khác nhau đều được chiết xuất từ thiên nhiên. Bạn có nhiều sự lựa chọn giữa các sản phẩm: dưỡng ẩm, trị mụn, điều tiết dầu, nhờn, se khít lỗ chân lông, đặc trị dưỡng trắng, mờ thâm nám, phục hồi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa cho da.

Bộ sản phẩm chống lão hóa The Oriental Gyeol giảm giá 20%.

Bộ sản phẩm dưỡng da cao cấp The Oriental Gyeol chiết xuất từ các thành phần đông y như collagen, nhân sâm, cam thảo, hoa sen được rất nhiều chị em phụ nữ lựa chọn. Bộ sản phẩm nổi bật với cấu trúc kem mềm mại, nhẹ nhàng, giúp bổ sung liên tục nguồn dưỡng chất, nhanh chóng thẩm thấu sâu vào bên trong da mà không gây cảm giác bết dính. Làn da khô ráp, lão hóa của bạn sẽ được phục hồi nhanh chóng, trở lên căng mịn và mềm mại hơn.

Bộ sản phẩm dưỡng ẩm, ngăn ngừa lão hóa The Oriental Gyeol được giảm giá tới 20% gồm có: nước hoa hồng The Oriental Gyeol Toner giá 859.000 đồng; kem dưỡng mắt The oriental Gyeol Eye Cream giá 960.000 đồng; tinh chất đặc trị The Oriental Gyeol Serum giá 960.000 đồng; kem dưỡng ngày The Oriental Gyeol Emulsion giá 859.000 đồng; kem dưỡng đêm The Oriental Gyeol Cream giá 893.000 đồng.

Dòng sản phẩm make up

Dòng sản phẩm make up được nhiều bạn gái yêu thích. Các sản phẩm đa dạng từ các dòng son, kem nền BB & CC, phấn phủ cho tới phấn má, phấn mắt, eyeliner, mascara, kẻ mày… với nhiều mức giá khác nhau, thân thiện với người tiêu dùng.

Phấn bột nén hút dầu siêu mịn Timeless Carat Moisture Soft Powder Pact là một trong những sản phẩm được chị em lựa chọn nhiều. Sản phẩm là phấn bột, dạng nén có thành phần là collagen, chất hữu cơ, dầu argan… thẩm thấu vào da, hút đi lượng dầu thừa, mồ hôi trên bề mặt da, bảo vệ da khỏi tác hại của bụi bẩn, tia tử ngoại, đem lại làn da mịn màng, tươi sáng, thông thoáng tự nhiên suốt cả ngày.

Dòng sản phẩm mặt nạ phục hồi, tái tạo da

Nếu làn da của bạn đang bị tổn thương do vận động nhiều dưới nắng hay tiếp xúc với các chất có hại, các dòng sản phẩm mặt nạ dưỡng da từ mặt nạ giấy, mặt nạ dạng rửa đến mặt nạ ngủ…là lựa chọn hợp lý cho bạn. Sản phẩm mặt nạ ngủ Intense Care Dual Sleeping Pack, có dạng gel mịn, gồm các thành phần Adenosine, cải thiện nếp nhăn, dưỡng trắng, giúp căng mịn da; Hydrolized Placenta tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất; Nano adenosine thúc đẩy quá trình tăng trưởng và tái tạo tế bào; Centella Asiatica dược phẩm chữa trị vết thương, giảm thiểu tác hại của vết thương… sẽ giúp bạn lấy lại làn da mịn màng, trắng sáng, căng mịn sau khi sử dụng 2 lần mỗi tuần.

Mặt nạ ngủ phục hồi, tái tạo da Intense Care Dual Sleeping Pack giá 597.000 đồng – giảm giá 20%.

Tham gia chương trình khuyến mại lớn của Tonymoly, khách hàng sẽ có dịp trải nghiệm và sở hữu những bí quyết dưỡng da hiệu quả với mức giá hấp dẫn.

Liên hệ: Mỹ phẩm Hàn Quốc Tony Moly Địa chỉ: 205 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0986.100.578

Website: tonymolyvn.com.vn/

Facebook: facebook.com/tonymolyvn

