Mỹ phẩm Sakura mở rộng hệ thống phân phối

Đại diện Sakura Nhật Bản, Phó tổng giám đốc Yamamoto Kazuya gặp gỡ các nhà phân phối và giới thiệu các dòng mỹ phẩm phù hợp với phụ nữ Việt.

Nhằm mang đến cho phụ nữ Việt các sản phẩm làm đẹp tốt hơn, thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản Sakura đã hợp tác với Công ty New Horizon Connection để hình thành chuỗi hệ thống phân phối mỹ phẩm Sakura. Công ty New Horizon Connection là đơn vị được phép nhập khẩu và phân phối Sakura tại thị trường Việt Nam do bà Nguyễn Thị Khánh Huệ làm đại diện.

Tại buổi họp mặt giữa ông Yamamoto Kazuya Sakura và các nhà phân phối tại Việt Nam, đại diện Sakura Nhật Bản cho biết thương hiệu chú trọng đầu tư và phát triển nhiều dòng sản phẩm riêng cho thị trường Việt.

Các dòng mỹ phẩm của Sakura có nguồn gốc chủ yếu từ thiên nhiên, được nghiên cứu phù hợp với cơ địa làn da người Việt. Thương hiệu từ Nhật Bản tập trung vào phát triển sản phẩm chất lượng cao, làm đẹp da từ bên trong. Việc chăm sóc da với phụ nữ là điều rất cần thiết, nhưng tại Việt Nam nhiều chị em vẫn chưa ý thức được điều này mà thường sử dụng các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Điều này khiến làn da bị tổn thương nặng nề, thậm chí có thể gây ung thư da.

Để giải quyết những nỗi lo về sản phẩm kém an toàn, Sakura nghiên cứu các sản phẩm dành cho phái đẹp từ mỹ phẩm trang điểm đến dưỡng da hay các sản phẩm điều trị bệnh lý, chất lượng cao, phù hợp với cấu trúc và cơ địa của làn da phụ nữ Việt.

Trong đó, nổi bật là sản phẩm Sakura CC Cream. Đây là loại kem trang điểm thông minh với 10 ưu điểm đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về làm đẹp. Phát huy những thế mạnh này, Sakura CC Cream phiên bản mới nâng cấp nhiều tính năng như: lớp lót mỏng đẹp tự nhiên; lớp nền trong suốt; siêu mịn và mềm mại; che phủ khuyết điểm nhanh chóng; dạng lỏng, dịu nhẹ không thấm nước; làm đều màu da hiệu quả; khả năng chống nhăn da, ngừa lão hóa.

Các sản phẩm của Sakura khi phân phối ra thị trường có tem chứng nhận của nhà sản xuất, cùng sự kiểm duyệt của Bộ y tế nhằm đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Với đội ngũ y bác sĩ cùng các nhân viên tư vấn lâu năm, thương hiệu làm đẹp đến từ Nhật Bản sẽ giúp chị em hiểu sâu về làn da của mình từ đó lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp.

