Mỹ phẩm Nhật Bản giảm giá đến 50%

Phái đẹp có cơ hội sở hữu mỹ phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Sakura, Kanebo, Kosé... với giá ưu đãi tại 'Feel Japan in Vietnam 2018'.

Tham dự lễ hội "Feel Japan in Vietnam 2018" diễn ra vào ngày 14 và 15/7 tại White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM, phái đẹp sẽ được trải nghiệm văn hóa du lịch và mua sắm phong cách Nhật. Giá vé vào cửa là 50.000 đồng. Đăng ký để nhận vé miễn phí tại đây, xem thêm thông tin tại Facebook.

Chương trình "Feel Japan in Vietnam 2018" lần này dành một khu vực lớn cho các sản phẩm làm đẹp và sức khoẻ (Beauty Zone) giúp chị em có thể trực tiếp nhìn, thử và được tư vấn trước khi mua. Sau 3 lần tổ chức, thu hút gần 20.000 lượt khách tham dự, Feel Japan 2018 là nơi quy tụ nhiều sản phẩm Nhật Bản chất lượng cao từ 90 thương hiệu lớn, trong đó nổi bật là mỹ phẩm.

Mỹ phẩm Sakura.

Các dòng mỹ phẩm làm đẹp cho phụ nữ đến từ xứ sở Phù Tang thu hút sự quan tâm của nhiều chị em Việt Nam nhờ chiết xuất tự nhiên, thân thiện người dùng, phù hợp với phần lớn làn da người châu Á. Để mua được mỹ phẩm Nhật uy tín, nhiều người thường nhờ xách tay. Hạn chế của việc này là sản phẩm có thể không hợp màu da, loại da, nhất là với son, phấn, kem trang điểm cần độ chính xác cao về tone màu. Bên cạnh đó, tình trạng hàng nhái, hàng giả tại các kênh bán hàng xách tay, nhập khẩu càng khiến chị em e sợ. Do đó, sự kiện lần này là cơ hội để chị em thỏa sức tìm kiếm món mỹ phẩm phù hợp, chất lượng và được kiểm tra trực tiếp.

Tiêu biểu cho mỹ phẩm Nhật Bản là thương hiệu Sakura thuộc tập đoàn dược mỹ phẩm Sakura Beauty Solution có trụ sở tại Mỹ với hệ thống nhà máy được phân bố tại 4 quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Đài Loan. Tại "Feel Japan 2018", Sakura sẽ giành tặng 600 phần quà là sản phẩm ngẫu nhiên cho khách tham gia, tổ chức rút thăm trúng thưởng nhiều combo dưỡng da giá trị, soi khám da miễn phí.

Mỹ phẩm Kanebo.

Với gần 130 năm hình thành phát triển và 10 năm có mặt ở Việt Nam, Kanebo đáp ứng nhu cầu đa dạng về chăm sóc da của chị em ở nhiều độ tuổi với mức giá tầm trung. Ưu đãi đến 50% tại sự kiện lần này là cơ hội để chị em chọn lựa nhiều sản phẩm chăm sóc sắc đẹp mà không lo vấn đề chi phí.

Bên cạnh đó, Anessa - một nhãn kem chống nắng nội địa Nhật, trực thuộc Shiseido - công ty mỹ phẩm nổi tiếng tại Nhật Bản ra đời năm 1872 cũng tham gia chương trình. Đây là sản phẩm kem chống nắng được yêu thích tại Nhật nhiều năm liên tiếp. Xuất hiện ở Feel Japan năm nay, Anessa sẽ giảm giá 20% toàn bộ sản phẩm cùng trò chơi "Tìm kho báu" với nhiều quà tặng thú vị.

Nhắc đến mỹ phẩm Nhật, không thể bỏ qua Meishoku với sản phẩm chủ đạo là lotion trị mụn Biganku cùng gel tẩy tế bào chết, nước cân bằng da, BB cream, dưỡng ẩm… Tại lễ hội, khi mua 3 sản phẩm chăm sóc da bất kỳ trị giá tối thiểu 675.000 đồng, khách hàng được tặng một sản phẩm chăm sóc da bất kỳ trị giá tối đa 378.000 đồng.

Tham dự sự kiện năm nay còn có mỹ phẩm Kosé. Đây là một trong những thương hiệu đầu tiên trên thế giới cho ra đời tinh chất dưỡng da dạng serum, phấn nền dạng nén... Năm 1980, Kosé nhận giải thưởng Deming Prize cao quý trong ngành mỹ phẩm tại Nhật Bản. Kracie - một thương hiệu của Kanebo được thành lập từ năm 1887 cũng sẽ xuất hiện tại chương trình.

Mỹ phẩm của Meishoku.

Đến Feel Japan 2018, chị em còn có thể mua được những phụ kiện trang sức nhập khẩu từ Nhật Bản Osewaya với giá giảm đến 50%, trải nghiệm các dịch vụ trang điểm, tạo kiểu tóc, mặc Yukata, tìm hiểu về khoá học thẩm mỹ từ trung tâm Tokyo Beauty Art, soi da và tư vấn chăm sóc da…

Khách tham quan cũng có cơ hội giao lưu với nhân vật Doraemon nổi tiếng, theo dõi màn trình diễn của nhóm Ninja và Oiran đến từ Edo Wonderland, nhóm múa gỗ truyền thống kết hợp với khiêu vũ Zoomadanke. Ngoài ra, 4 chuyến du lịch Nhật Bản trị giá 24,9 triệu đồng mỗi người cũng là món quà giá trị mà chương trình mang đến cho khách tham dự sự kiện lần này.

Nhóm Zoomadanke sẽ trình diễn nghệ thuật múa đồ chơi gỗ truyền thống kết hợp với khiêu vũ tại sự kiện.

Lễ hội "Feel Japan in Vietnam 2018" do Kilala cùng Sông Hàn Tourist đồng tổ chức và được tài trợ bởi công ty du lịch H.I.S, hãng hàng không All Nippon Airlines (ANA), công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam, Ajinomoto dưới sự hỗ trợ của Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản, Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

(Nguồn: Kilala)