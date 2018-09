Mỹ phẩm Dior Hydra Life ra mắt tại Việt Nam

Ngoài ra, Dior còn đem đến bốn sản phẩm kết hợp tẩy trang với chức năng làm sạch, tạo hương, tẩy trang và tẩy tế bào chết cho những điều kiện da khác nhau theo công nghệ chuyển hóa kết cấu sản phẩm như: Lotion To Foam-Fresh Cleanser, Micellar Water, Oil To Milk-Deep Cleanser và Time To Glow-Ultra Fine. Sản phẩm của Hydra Life đang được trưng bày và bán tại hệ thống cửa hàng Dior trên cả nước từ tháng 6.