Mỹ phẩm Calendula ưu đãi

It’s well plus là một trong những thương hiệu sản xuất mỹ phẩm và công cụ chăm sóc sắc đẹp được ưa chuộng tại Hàn Quốc. Điểm nổi bật của It’s well plus là luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm làm đẹp hiệu quả và an toàn với chiết xuất từ thiên nhiên. Trong số đó, có dòng mỹ phẩm cao cấp Calendula.

Hiện trên yes24, các loại mỹ phẩm Calendula được bán với giá cả ưu đãi và hợp lý nhằm tạo điều kiện để khách hàng mua sắm mà không phải lo lắng về giá cả.

3 items gồm: serum ngừa lão hóa, tinh chất phục hồi da lão hóa và nước hoa hồng là gợi ý cho bạn để có được một làn da rạng ngời

Theo thời gian, làn da của chị em bị lão hóa dần. Ba loại mỹ phẩm serum ngừa lão hóa, tinh chất phục hồi da lão hóa và nước hoa hồng It’s well plus sẽ giúp chị em tự tin hơn trọng việc duy trì tuổi thanh xuân.

Mascara không thấm nước, kem tăng cường sức mạnh vùng da quanh mắt, kem dưỡng chuyên sâu săn chắc ban đêm đều góp phần chăm sóc nhan sắc cho chị em.

Ngoài ra, một trong những ưu đãi mà yes24 dành tặng cho khách hàng trong tháng 3 là chương trình "Tặng 100 chai nước hoa hồng Sarah trị giá 720.000 đồng của thương hiệu It’s well plus". Chỉ cần đơn hàng có giá trị 3,5 triệu đồng trở lên là bạn sẽ sở hữu loại nước hoa hồng có tinh chất được kết hợp từ vitamin C và tinh chất ốc sên mang đến hiệu quả làm đẹp cao.

Nước hoa hồng Sarah của thương hiệu It’s well plus.

Xem chi tiết về chương trình tặng nước hoa hồng Sarah cũng như những sản phẩm làm đẹp Calendula tại đây.

(Nguồn: Yes24)