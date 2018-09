Mỹ nhân V-biz kể chuyện tắm trắng

Dù với bất cứ lý do gì, đối với nhiều mỹ nhân V-biz, làn da trắng nõn, mượt mà vẫn được coi là xu hướng 'hợp mốt'.

“Đổi” màu cho da

Khi cuộc The Voice Kids 2013 lên sóng, một số người đặt câu hỏi nghi vấn cho làn da trắng nõn bất ngờ của ca sĩ Lưu Hương Giang, bởi trước đây cô sở hữu nước da ngăm đen mạnh mẽ. Sau đó, Lưu Hương Giang đã phải “hóa giải” những nghi ngờ này khi tiết lộ, cô không dùng tới “thủ thuật” nào cả, đơn giản cô chỉ tắm trắng tại hệ thống spa do cô đồng sáng lập. Nhưng quan trọng, cô đã tìm cho mình phương pháp tắm trắng hiệu quả và nhanh chóng (phương pháp Takano Nhật Bản). Đây là phương pháp tắm trắng nổi tiếng ở Nhật, do nữ ca sĩ và các cộng sự của mình trực tiếp tìm hiểu, nghiên cứu và đưa về áp dụng tại Saigon’smile Spa.

Nhiều khán giả nghi ngờ nữ HLV này phải “viện” tới “thủ thuật” nào đó để “đổi” màu da. Xem thông tin thêm tại đây.

Phương pháp này sử dụng những hạt Nano siêu nhỏ có kích thước chỉ bằng 1/2000 lỗ nang lông, như “đường dẫn” đưa chất dinh dưỡng dễ dàng đi sâu vào các lớp da bên trong. Khả năng thẩm thấu dưỡng chất đó được khẳng định gấp 1.000 lần so với cách thoa bôi thông thường. Nhờ đó, các tế bào da hấp thụ trọn vẹn chất dinh dưỡng và nhanh chóng trắng sáng chỉ sau 5 - 10 buổi tắm trắng. Điều đó lý giải tại sao làn da Lưu Hương Giang nhanh chóng trắng nõn như vậy.

Bảo vệ làn da trắng sẵn

Tắm trắng Takano Nhật Bản cũng là phương pháp Hoa hậu Thùy Lâm lựa chọn để bảo vệ làn da vốn sáng mịn của mình. Thùy Lâm chia sẻ, cô đánh giá cao tính tự nhiên và an toàn của công nghệ tắm trắng này. Các tinh chất được chiết xuất từ thiên nhiên, công nghệ làm trắng tiên tiến phù hợp với cơ chế tự nhiên của cơ thể… tất cả yếu tố đó giúp cô yên tâm không bị bất cứ kích ứng hay tác dụng phụ nào cho làn da.

Hoa hậu Thùy Lâm bảo vệ làn da trắng mịn bằng phương pháp tắm trắng Nhật Bản an toàn.

Khôi phục làn da sau sinh

Sạm da là hiện tượng xảy ra ở đa số phụ nữ khi mang thai. Theo bác sĩ Vương Thế Bích Thanh (giảng viên trường ĐH Y dược TP HCM) - chuyên gia da liễu tại Saigon’smile Spa, nguyên nhân của hiện tượng này là do sự thay đổi của hormone giới tính (tăng estrogen). Bởi vậy, ngay sau khi sinh con, nhiều sao nữ đã lên kế hoạch tắm trắng để khôi phục lại làn da thanh xuân của mình.

Tuy nhiên, bác sĩ Vương Thế Bích Thanh cho biết, các thuốc chữa sạm da không được chỉ định cho phụ nữ cho con bú, vì vậy, thành phần làm trắng da tối ưu được khuyên dùng là vitamin C. Đó chính là lý do để MC - diễn viên Ốc Thanh Vân lựa chọn phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản, bởi nó ứng dụng cơ chế làm trắng chính từ vitamin C công nghệ Nano. Không những thế, nhờ khả năng thẩm thấu cao, nên vitamin C trong phương pháp này được sử dụng nồng độ dưới 20%, an toàn cho cơ thể.

Ốc Thanh Vân trắng mịn như thuở con gái nhờ phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản vitamin C - công nghệ Nano.

Minh Thảo