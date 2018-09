Mỹ nhân chuyển giới Hoàng My tiết lộ ‘chiêu’ làm đẹp

Không những sử dụng dịch vụ thẩm mỹ trước và trong khi phẫu thuật chuyển giới cô còn có thói quen đi spa đều đặn hàng tuần.

Dù mới xuất hiện trong một vài sự kiện gần đây nhưng người mẫu chuyển giới Lương Hoàng My đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng bởi ngoại hình sáng sân khấu và thân hình chuẩn, gợi cảm. Nhiều bạn bè trong nghề còn ưu ái dành tặng cô danh hiệu Người đẹp chuyển giới sexy nhất Việt Nam.

Hoàng My khoe các đường cong hoàn hảo trong trang phục bikini.

Nói về phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa nhan sắc, Hoàng My cho biết, cô không hiểu sao có nhiều người vẫn còn định kiến tiêu cực với vấn đề này. Cô rất thích và đồng tình với câu châm ngôn “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Vì vậy, không những sử dụng dịch vụ thẩm mỹ trước và trong khi phẫu thuật chuyển giới mà cho đến bây giờ Hoàng My vẫn đều đặn đến spa hàng tuần để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mình.

Tuy nhiên, Hoàng My cho rằng việc chọn lựa một viện thẩm mỹ thật sự uy tín cũng không phải vấn đề đơn giản. Nhiều người tốn biết bao công sức và tiền bạc nhưng vẫn không đạt được hiệu quả như mong muốn, thậm chí có khi còn bị “tiền mất tật mang”. Hoàng My thẳng thắn cho biết rằng mình rất may mắn khi tìm được một địa chỉ làm đẹp đáng tin cậy, đó là viện thẩm mỹ Khơ Thị.

Lương Hoàng My và doanh nhân Thu Hoài – Giám đốc thẩm mỹ viện Khơ Thị, cùng chụp ảnh kỷ niệm trong một sự kiện.

“Đến với Khơ Thị, tôi được chị Hoài – Giám đốc thẩm mỹ viện trực tiếp tư vấn và giúp đỡ trong việc tạo hình thẩm mỹ, đặc biệt là các đường nét cho khuôn mặt. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn vì đã được chị tận tình hướng dẫn và dìu dắt”, Hoàng My chia sẻ.

Bên cạnh việc chăm chút cho vẻ đẹp ngoại hình, Hoàng My còn chăm chỉ trau dồi kiến thức – yếu tố cần và đủ để làm nên một người phụ nữ hoàn hảo thời hiện đại. Người đẹp sở hữu vốn tiếng Anh điêu luyện. Nhiều người hỏi vui Hoàng My rằng “Bộ định lấy chồng nước ngoài hay sao mà nói tiếng Anh siêu thế?”, cô vui vẻ trả lời “Tiếng Anh là sở thích của tôi. Tôi thích học ngoại ngữ để biết thêm nhiều điều thú vị từ văn hóa của các nước khác, chứ không phải là để ‘lấy Tây’ đâu (cười). Còn tình yêu là chuyện duyên số mà, đâu ai nói trước được điều gì”.

Với số đo 3 vòng chuẩn 90-63-92, Hoàng My quyến rũ và gợi cảm ở mọi góc nhìn.

Tìm hiểu thêm về hành trình tìm lại bản thân của Hoàng My tại đây.

Bảo Lê