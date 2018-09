Mùi hương cá tính cho nàng năng động

Việc kiểm soát mùi hôi trên cơ thể giúp các bạn gái tự tin hơn mỗi khi xuất hiện, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng mùa hè.

Các bạn nữ luôn quan tâm đến trang phục, phụ kiện mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, trong mùa hè, ngoài việc quan tâm đến vẻ ngoài, thì việc kiểm soát mùi cơ thể là một trong những cách đơn giản để các bạn nữ thêm nổi bật, tự tin. Khử mùi Refre Whitening của Công ty Rohto-Mentholatum được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi bí quyết kiểm soát mùi hương thể hiện cá tính của mỗi người.

Thoáng mịn và vệ sinh

Ưu điểm của khử mùi Refre dạng xịt là đầu xịt phun sương, mang theo các hạt phấn cực mịn giúp hút ẩm và se lỗ chân lông, giữ cho vùng da dưới cánh tay luôn mịn màng và khô thoáng. Đặc biệt, thiết kế đầu xịt không tiếp xúc trực tiếp với da nên tránh được tình trạng nhiễm khuẩn trở lại trong chai.

Refre dạng xịt với các hạt phấn hút ẩm và se lỗ chân lông, giúp vùng da dưới cánh tay luôn thoáng mịn.

Đa chức năng trong một sản phẩm

Vùng da dưới cánh tay luôn là nơi khiến bạn mất tự tin vì ra nhiều mồ hôi. Không những thế, việc đổ mồ hôi không kiểm soát ở cổ, vai, lưng... khiến bạn càng ngại vận động. Refre với công dụng đa dạng: không chỉ hỗ trợ cho vùng da dưới cánh tay, bạn có thể dùng Refre để kiểm soát mùi mồ hôi ở mọi vùng da trên cơ thể suốt cả ngày.

Ngoài ra, một chai Refre nhỏ xinh trong túi xách có thể đồng hành cùng bạn khi đi dạo phố, đi học, đi làm. Thay vì mang các loại chai lọ lỉnh kỉnh, chỉ cần một chai xịt Refre đa chức năng sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều không gian trong hành lý của mình.

Là một cô nàng quyến rũ với sắc đỏ cam nóng bỏng, hay cô nàng ngọt ngào trong sắc hồng đáng yêu thì bạn vẫn luôn rất tự tin trong mắt mọi người.

Thân thiện với làn da

Cũng như mỹ phẩm, các bạn nữ luôn khá kỹ lưỡng khi lựa chọn sản phẩm khử mùi phù hợp vì sợ kích ứng với làn da của mình. Một điểm nổi bật nữa của Refre dạng xịt là các thành phần đều rất an toàn và thân thiện với làn da. Zinc Phenolsulphonate giúp hút ẩm, se lỗ chân lông, hỗ trợ ngăn tiết mồ hôi hiệu quả. Benzalkonium Chloride kháng khuẩn, diệt tận gốc vi khuẩn gây mùi. Vitamin C, Aloe Vera (nha đam) và chiết xuất Licorice thiên nhiên (cam thảo) giúp dưỡng trắng hiệu quả. Sản phẩm được kiểm duyệt về độ an toàn và phù hợp với nhiều loại da.

Refre trắng tự tin, hương cá tính.

Hương cá tính

Không chỉ khử mùi hôi, sản phẩm còn có nhiều mùi hương, cho bạn gái thoải mái lựa chọn: Baby Powder (màu vàng) - cô nàng thơ ngây. Deluxe (màu tím) - cô nàng kiêu kỳ. Sophis (màu xanh) - cô nàng tinh tế. Sweetie (màu hồng) - cô nàng ngọt ngào. Charming (màu đỏ cam) - cô nàng quyến rũ.

Refre Whitening - dòng sản phẩm khử mùi và dưỡng trắng vùng da dưới cánh tay với hương thơm cá tính giúp bạn luôn tự tin khi gặp gỡ bạn bè hoặc đi du lịch trong mùa hè này. Mua Refre, bạn sẽ được nhận ngay “Sữa chống nắng và tăng cường dưỡng trắng Sunplay Skin Aqua Clear White 5g”. Sản phẩm được bán tại các siêu thị, nhà thuốc và cửa hàng mỹ phẩm trên toàn quốc. Giá: 42.000 đồng.

(Nguồn: Rohto-Mentholatum)