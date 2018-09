Mũi cao tự nhiên như mong ước

Kỹ thuật tiến tiến hiện nay đã giúp các bác sĩ có thể tạo ra được đường nét chiếc mũi đẹp cả về sắc diện cũng như chuẩn đẹp của nhân tướng học.

Khuyết điểm đặc trưng của hầu hết người Á Đông là mũi tẹt, đầu mũi thường to... Vì thế, chiếc mũi cao, thanh mảnh, đầu mũi thon gọn và lỗ mũi kín là ước mong của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Hiện nay, nâng mũi là một trong những giải pháp thông minh mà nhiều chị em lựa chọn nhằm sở hữu chiếc mũi thon gọn, phù hợp hơn với khuôn mặt.

Sở hữu chiếc mũi cao, thon gọn là mong muốn của nhiều chị em.

Kỹ thuật tiến tiến hiện nay giúp các bác sĩ tạo ra được đường nét chiếc mũi đẹp cả về sắc diện cũng như chuẩn đẹp của nhân tướng học. Trong quá trình phẫu thuật sẽ có hệ thống máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn, mạch huyết áp, nhịp tim, điện tim, cho biết được tình trạng diễn biến phẫu thuật an toàn. Máy đốt điện cao tầng giúp cho phẫu thuật hạn chế chảy máu, tạo sự an toàn. Máy hấp dụng cụ tiệt trùng khô và ướt giúp các vật liệu đảm bảo vô trùng. Tủ tia cực tím giúp bảo quản dụng cụ vô trùng được tốt. Bình oxy và các trang thiết bị hồi sức cấp cứu như: ống nội khí quản, thuốc cấp cứu... đảm bảo ca phẫu thuật thực hiện an toàn.

Bác sĩ của Khơ Thị đang thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện uy tín ở thành phố.

Mũi sau khi nâng phải đảm bảo: đầu mũi thon gọn và mềm mại, có hình tam giác; da đầu mũi và thân mũi không bị đỏ; sóng mũi phải thẳng, không lệch và có độ võng như đường cong S-line; trụ mũi phải đứng thẳng và vững chắc; hai mắt không bị kéo xếch.

Bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh tại thẩm mỹ viện tập trung cao độ trong một ca phẫu thuật.

