Một tháng giảm cân với chất xơ hòa tan

Ăn kiêng và giảm cân là một quá trình không đơn giản. Có nhiều người đã có một quá trình dài cố gắng ăn kiêng và áp dụng nhiều biện pháp để giảm cân nhưng vẫn chưa thành công. Sử dụng chất xơ hòa tan là một phương pháp mới “chậm và chắc” cho những người muốn giảm cân. Liệu pháp này được các bác sĩ tại trung tâm dinh dưỡng TP HCM tin dùng trong điều trị giảm cân.

Chất xơ này được sử dụng dưới dạng bột, hòa tan cùng với nước, uống vào dạ dày sẽ sánh đặc lại làm đầy dạ dày tạo cảm giác no. Với cảm giác no, người dùng tập thói quen ăn ít giúp giảm cân chậm, từ từ và an toàn. Thử nghiệm với chất xơ hòa tan đối với các bệnh nhân béo phì trong vòng một tháng đã cho thấy những kết quả như sau:

Tuần thứ nhất

Lần đầu dùng thử, chất xơ hòa tan được giới thiệu là tạo cảm giác no có vẻ như không tin cậy lắm. Sau lần uống đầu tiên với liều 1 gói trước mỗi bữa ăn, cảm giác no thường không rõ ràng. Ngay cả sau lần uống thứ 2, thứ 3, cảm giác no cũng vẫn không rõ ràng.

Nhưng từ ngày thứ 2 trở đi, cảm giác no bắt đầu thường trực tại ruột và người dùng cảm thấy không muốn ăn thêm các loại thức ăn khác. Ngoại trừ trường hợp những người luôn thích ăn cho vui miệng, đa số những người có quyết tâm giảm ăn để giảm cân đều có thể giảm ăn nhờ cảm giác no này. Họ ăn ít lại và cùng lúc sử dụng chất xơ hòa tan đều đặn cho đến hết tuần.

Cuối tuần, số cân nặng của người sử dụng thường giảm xuống 0,5kg đến 1kg. Một số người béo phì cho biết, trong tuần đầu họ nghĩ là số cân nặng giảm đi này có thể chỉ là cơ thể mất nước chứ không phải là giảm mỡ thật sự. Các thuốc giảm cân họ sử dụng trước đây thường gây giảm cảm giác khát nước khiến cơ thể khô lại và giảm cân nhanh, nhưng nếu ngừng sử dụng thuốc và uống nước trở lại thì cân nặng lại tăng lại như cũ.

Tuần thứ 2

Người dùng bắt đầu quen với thói quen sử dụng chất xơ hòa tan trước mỗi bữa ăn. Một số người phàn nàn rằng, việc này gây phiền toái trong khi cân nặng giảm chưa thấy rõ ràng.

Bác sĩ lưu ý, người sử dụng rằng chất xơ hòa tan chỉ có tác dụng tốt khi người sử dụng cùng lúc có sự nỗ lực giảm ăn. Ở một số trường hợp mà ăn cho vui miệng đã thành thói quen, qua 2 tuần số cân nặng vẫn không giảm quá 0,5kg. Đối với đa số người dùng, tuần thứ 2 họ giảm đều từ 0,5kg đến 1kg. Như vậy trung bình sau 2 tuần sử dụng, người dùng giảm được từ 1kg đến 2kg.

Tuần thứ 3

Đi vào tuần thứ 3, với sự giúp sức của cảm giác no từ chất xơ hòa tan, việc ăn ít đã đi vào thói quen. Việc giảm cân trở nên hiệu quả hơn. Thường người sử dụng giảm gần 1kg trong tuần này. Đối với đa số người, cơ thể không bị khô môi, táo bón hay bất cứ triệu chứng nào của việc mất nước. Điều này cho thấy, số cân nặng giảm đi được là mỡ thừa bị mất đi chứ không phải là mất nước.

Tuần thứ 4

Tuần thứ 4, người sử dụng có xu hướng ăn nhiều hơn để giải tỏa sau 3 tuần giảm ăn. Tuy nhiên, ngay cả đối với những người ăn nhiều để xả hơi, số cân nặng giảm được vẫn không dưới 0,5kg. Lý do là vì chất xơ hòa tan giúp giảm hấp thu đường và chất béo tại ruột, tránh không cho chúng hấp thụ vào cơ thể.

Kinh nghiệm giảm cân của đa số những người sử dụng chất xơ hòa tan một cách kiên trì là số cân nặng giảm được từ 2,5kg đến 4kg trong vòng một tháng. Song song đó, cùng với việc giảm cân, chất xơ hòa tan giúp cho hệ tiêu hóa khỏe hơn. Nhu động ruột nhiều hơn vì trong ruột luôn có nhiều chất xơ. Ở một số người, táo bón và mụn nóng và lở miệng giảm hẳn.

Quan trọng là từ lúc sử dụng chất xơ hòa tan, người dùng tập được thói quen ăn ít. Đối với những người dừng sử dụng chất xơ hòa tan sau một thời gian, họ vẫn giữ được thói quen ăn ít. Chừng nào người béo phì vẫn giữ được thói quen hoạt động nhiều ăn ít, thì chừng đó họ vẫn giữ được thân hình cân đối.

Konjaglu là sản phẩm chất xơ hòa tan hỗ trợ giảm cân dạng gói bột. Bạn có thể hòa tan vào nước, uống vào trước bữa ăn có tác dụng tạo cảm giác no, khiến bạn ăn ít lại, giúp hỗ trợ quá trình ăn kiêng để giảm cân.

Ngoài tác dụng tạo cảm giác no, khi vào ruột, Konjaglu còn có tác dụng hút những chất đường và mỡ có trong thức ăn và cuốn chúng theo ra ngoài khi bài tiết, ngăn không cho chúng đi vào máu. Bạn có thể dùng chất xơ hòa tan này sau những bữa ăn ngọt và béo mà bạn nghi ngờ sẽ khiến bạn tăng cân để “chữa cháy”.

Konjaglu được chiết xuất từ củ rễ thảo dược từ Nhật nên có thành phần tự nhiên và không gây các tác dụng phụ đến hệ thần kinh và tim mạch. Uống Konjaglu cũng giống như ăn nhiều rau, giúp nhuận trường, ngăn ngừa tiểu đường và giảm cholesterol. Sản phẩm có thể được sử dụng lâu dài mà không gây hại cho sức khỏe nên an toàn cho mẹ và bé.

