Mỡ trắng - 'kẻ thù giấu mặt' của sức khỏe và sắc đẹp

Đây là nguyên nhân khiến một thân hình thon gọn, săn chắc trở nên mập mạp, nặng nề cùng nguy cơ mắc bệnh lý nguy hiểm.

Mỡ trắng - tác nhân nguy hiểm

Trong cơ thể người có hai loại mỡ là mỡ nâu và mỡ trắng. Trong đó, mỡ trắng chiếm khoảng 10 đến 30 tỷ tế bào, tương đương 93-97% tổng trọng lượng cơ thể. Tế bào mỡ trắng có kích thước khá lớn (25-200 micron) và có thể gia tăng kích thước gấp 20 lần so với ban đầu do khả năng hấp thụ mỡ thừa và phình to như một quả bóng xốp. Đây là nhân tố khiến cơ thể phát phì.

Nếu không có biện pháp kiểm soát mỡ trắng, chúng sẽ tiếp tục sinh sản, hấp thụ năng lượng dư thừa từ cơ thể và liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành mô mỡ dày, to, tích trữ dưới da và trong nội tạng, làm trọng lượng cơ thể tăng từ 50-70kg lên đến 100-200kg. Vì vậy, tế bào mỡ trắng là “kẻ thù giấu mặt" gây nên tình trạng tăng cân, béo phì và hủy hoại vẻ đẹp dáng vóc.

Các tế bào mỡ trắng (vùng màu trắng) luôn chiếm thế thượng phong, lớn hơn rất nhiều cả về kích thước lẫn số lượng so với mỡ nâu (vùng màu nâu).

Ngoài khả năng phình to và sinh sôi nhanh, tế bào mỡ trắng còn thường xuyên "tập kết" tại vùng bụng do vị trí này có nhiều mô cơ lỏng lẻo, không liên kết chặt chẽ, dễ thay đổi hình dáng, kích thước.

Nguy hiểm hơn, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, tế bào mỡ trắng có thể gây ra nhiều “thảm họa” tồi tệ cho sức khỏe. Xơ vữa động mạch, huyết áp tăng, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, bệnh gút, suy giảm trí nhớ… đều là những căn bệnh có nguy cơ xảy ra rất cao nếu vòng hai của bạn vượt quá mức cho phép.

Đặc biệt, mỡ trắng còn sinh ra những nhân tố đề kháng insulin làm tăng lượng đường trong máu, gây ra bệnh tiểu đường. Nó còn khiến cơ thể trở nên nặng nề, tạo sức ép lớn lên hệ thống xương khớp gây ra các bệnh về xương khớp.

Khống chế mỡ trắng để duy trì dáng vóc và ngăn ngừa bệnh tật

Bác sĩ Đỗ Hồng Loan - Giám đốc Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury chia sẻ: “Mỡ trắng sẽ hình thành và lớn lên rất nhanh nếu chúng có nền tảng mỡ thừa vững chắc khi năng lượng không được tiêu hao hết trong quá trình sinh hoạt, vận động. Vì vậy, cách phòng tránh tốt nhất là bạn không nên để cơ thể rơi vào tình cảnh thừa cân, béo phì bằng cách duy trì chế độ dinh dưỡng nhiều chất xơ, hạn chế tinh bột và luyện tập thể thao thường xuyên".

"Với những trường hợp đã bị thừa cân, béo bụng, béo phì... song song với việc kiểm soát chế độ dinh dưỡng lẫn hoạt động thể chất, cần phải loại bỏ các tế bào mỡ trắng dư thừa triệt để giúp cơ thể săn chắc, ổn định trở lại và tránh khỏi bệnh tật nguy hiểm”, bác sĩ Loan nói thêm.

Công nghệ giảm mỡ Cavi-Deluxe nhẹ nhàng, an toàn giúp phá vỡ và hóa lỏng các tế bào mỡ trắng nằm sâu và dày bên trong cơ thể.

Theo đó, để giúp phái đẹp loại bỏ các tế bào mỡ trắng, hiệu quả, nhanh chóng và an toàn, công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe ra đời với nhiều ưu điểm, là lựa chọn của phụ nữ. Phương pháp này sử dụng các bước sóng siêu âm với tần số kép 25KHz, tác động sâu vào lớp biểu bì của tế bào mỡ trắng, phá vỡ kết cấu của màng tế bào, hóa lỏng mô mỡ và đào thải ra ngoài cơ thể nhẹ nhàng.

Công nghệ này còn hiệu quả trên những mô mỡ trắng có số lượng tế bào lớn, liên kết với nhau tạo thành khối mỡ to, dày và lâu năm. Bên cạnh đó, nguồn nhiệt được sinh ra từ các bước sóng âm RF xâm nhập sâu vào làn da, hàn gắn cấu trúc collagen và elastin đứt gãy, tăng sinh tự nhiên, giúp khắc phục tình trạng da chảy xệ, nhăn nheo, tái tạo vùng bụng săn chắc, gọn gàng và tạo dáng đường cong chữ S nuột nà.

Vòng bụng của khách hàng đã giảm sạch mỡ và được tái tạo chỉ sau một lần điều trị bằng công nghệ Cavi-Deluxe tại Dencos Luxury.

Chỉ với một lần điều trị duy nhất, công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe nhanh chóng giúp phái đẹp giảm 8-20 cm vòng eo, loại bỏ đến 97% mỡ trắng khỏi cơ thể, đảm bảo không tích tụ trở lại. Nhờ Cavi-Deluxe, không cần nghỉ dưỡng dài, không tốn nhiều thời gian và công sức, chị em vẫn có thể lấy lại vóc dáng săn chắc, quyến rũ như mong ước và tránh khỏi nguy cơ bệnh tật về sau. Xem chi tiết tại đây.

Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury

Hotline: 1900 636 928

Website: dencosluxury.com

Facebook: Thammyviendencos

TP HCM: 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1

Hà Nội: 135-137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng

Vũng Tàu: 227A Lê Hồng Phong, phường 8

Cần Thơ: 357 Đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury)