Mô hình mới trong phẫu thuật thẩm mỹ mắt

Việc chuyên môn hóa trong phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam đảm bảo hiệu quả cao hơn sau khi thực hiện.

Nhiều viện thẩm mỹ hoạt động theo hình thức đa dịch vụ, một bác sĩ có thể thực hiện nhiều phẫu thuật khác nhau. Tuy nhiên, điều này có thể bộc lộ một số hạn chế như sự thiếu kinh nghiệm trong việc đánh giá cặn kẽ tình trạng của bệnh nhân; không đủ kiến thức chuyên sâu để nhận định toàn diện sự ảnh hưởng của các cơ quan khi tác động lên vùng phẫu thuật.

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc chia sẻ: “Đôi mắt là một trong những bộ phận có cấu tạo phức tạp. Chỉ riêng phẫu thuật mắt thôi đã có rất nhiều kiến thức liên quan như các mô liên kết, dây thần kinh, nhãn cầu, da, tổ chức mỡ, cơ vòng mi, chức năng thị giác... Tất cả các yếu tố này kết hợp với nhau để tạo sự vận động hài hòa cho đôi mắt. Đó là về y khoa, còn trong phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ còn phải tính đến vấn đề vẻ đẹp tự nhiên". Vì vậy, việc chuyên môn hóa đảm bảo lợi ích cho khách hàng, đây cũng là mô hình được nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng.

Hình ảnh Hoàng My sau khi được thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo phẫu thuật mắt to kết hợp cấy mỡ hốc mắt sâu. Sau mổ hai mí rõ, cân đối, mắt to tròn và dài, hốc mắt đầy đặn, gương mặt tươi tắn hơn.

Để vận hành Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc theo đúng hướng phẫu thuật thẩm mỹ chuyên môn hóa, thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo đã dày công học hỏi tại Hàn Quốc. Các kiến thực hiện đại về phẫu thuật mắt cộng với hơn 20 năm kinh nghiệm giúp bác sĩ tạo dựng nền tảng và sự vững vàng trong nghề..

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo phân tích phẫu thuật mắt to rất khó. Nhiều người cho rằng phẫu thuật mắt to rất đơn giản, chỉ cần bỏ bớt phần da dư hoặc cắt mắt hai mí mắt sẽ to hơn. Đây là quan niệm không chính xác bởi mỗi người có thể trạng mắt, khuôn mặt khác nhau. Việc áp dụng một phương pháp chung cho tất cả trường hợp không thể đảm bảo được kết quả cao. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình trạng cụ thể mà có thể kết hợp thêm nhiều phương pháp để mắt trông đẹp hơn.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật mắt to kết hợp mở rộng góc mắt trong do thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo trực tiếp thực hiện. Trước mổ mắt trái bị sụp mi, mắt phải bị trợn ra ngoài và có nếp da dư ở góc mắt trong . Sau mổ hai mắt to tròn và dài với nếp mí đều đặn làm cho gương mặt trông rất tươi sáng.

Bác sĩ Hảo cho biết bệnh nhân khi phẫu thuật mắt to đều cảm thấy hài lòng sau thăm khám. Trong đó có nhiều ca mổ khó với khách hàng đã thẩm mỹ thất bại nhiều lần trước đó. Trường hợp chị Minh Thư, 55 tuổi đã trải qua 6 lần phẫu thuật mắt ở cơ sở khác. Khi đến Viện, đôi mắt của chị bị sụp mi, lờ đờ, mí to hằn sâu lộ rõ hốc xương phía trên. Nhận định đây là ca khá phức tạp, bác sĩ Hảo chỉ định thực hiện phẫu thuật mắt to kết hợp với cấy mỡ hốc mắt sâu. Kết quả đôi mắt mới tự nhiên, mí mắt được vuốt gọn gàng hơn.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật mắt to kết hợp cấy mỡ hốc mắt sâu trên khách hàng đã được mổ trước đó 6 lần.

Với những tiến bộ về phẫu thuật thẩm mỹ mắt giúp nhiều bệnh nhân mí hỏng sau mổ lấy lại sự tự tin trong sinh hoạt thường ngày. Bác sĩ Hảo chia sẻ: "Với tôi, hạnh phúc lớn nhất của người bác sĩ là đem đến cho mọi người sự hài lòng".

