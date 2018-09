Michelle Phan, cô hầu bàn thành chuyên gia trang điểm siêu hot

Cô gái gốc Việt đã tạo dựng danh tiếng và gặt hái nhiều thành công nhờ những video hướng dẫn make-up.

Michelle Phan là cái tên không còn xa lạ với những tín đồ mê học make-up qua mạng. Cô là một trong những nghệ sĩ trang điểm online thành công nhất khi được Google và Youtube mời hợp tác sản xuất với mức thù lao lên tới cả triệu USD. Để đạt được thành công như ngày hôm nay, chuyên viên đã trải qua một khoảng thời gian dài tự đi lên bằng niềm đam mê và hai bàn tay trắng.

Chuyên viên trang điểm tài năng Michelle Phan.

Michelle Phan hay còn gọi là Phan Tuyết Băng, sinh năm 1987 và là người Mỹ gốc Việt. Bố mẹ cô đều là người Huế nhưng do làm ăn xa quê lâu năm nên đã nhập quốc tịch Mỹ. Ngay từ nhỏ, cô đã yêu thích đồ họa và nghệ thuật trang điểm. Trái với nguyện vọng học y của mẹ, Michelle đi theo tiếng gọi đam mê sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Massachusetts. Ban đầu, cô xin làm nhân viên bán mỹ phẩm cho Lancome nhưng bị từ chối do thiếu kinh nghiệm. Với suy nghĩ không đầu hàng, cô tạm thời đi chạy bàn, đồng thời tìm cách thực hiện ước mơ. Vào năm 2007, cô đã tự quay một video dạy trang điểm đơn giản và đăng tải lên Youtube. Điều ngạc nhiên là chỉ sau một tuần, số lượng người ghé thăm đã đạt con số 40.000. Việc này đã thôi thúc Michelle tiếp tục thực hiện và đầu tư nhiều hơn nữa vào kỹ thuật dựng video. Do kinh tế hạn hẹp nên hầu hết những sản phẩm của chuyên viên ban đầu đều được quay bằng máy cá nhân rồi chỉnh sửa lại trên laptop với sự hỗ trợ từ em gái.

Dần dần, lượng người theo dõi và xem tăng lên đến con số hàng triệu lượt/ video và số tiền cô kiếm được từ quảng cáo cũng tăng theo. Cô nghỉ việc bồi bàn và chuyên tâm thực hiện đam mê. Phong cách trang điểm của cô rất đa dạng, từ style nhẹ nhàng, nền nã cho tới những lối làm đẹp sang trọng, quyến rũ. Bên cạnh đó, chuyên gia luôn nhanh nhạy trong việc nắm bắt những xu hướng make-up, và khéo léo lồng chúng vào các video tự quay. Không những thế, cô còn khiến người xem thích thú khi sử dụng cây cọ để "hô biến" gương mặt giống những mỹ nhân nổi tiếng như Angelina Jolie, Lady Gaga...

Cô đi theo lối make-up quyến rũ với kỹ thuật kết hợp phấn mắt và son môi rất tinh tế, khéo léo.

Người đẹp ưu tiên dùng những tông son đỏ đậm vì nó tăng nét gợi cảm cho bờ môi căng mọng.

Sau ba năm bị từ chối, vào năm 2010, thương hiệu mỹ phẩm danh giá Lancome đã phải quay lại đã gõ cửa, mời cô trở thành phát ngôn viên online cho hãng. Google cũng mong muốn được hợp tác với Michelle cùng hợp đồng 1 triệu USD cho các video có tổng thời lượng 20 giờ. Thêm vào đó, rất nhiều hãng mỹ phẩm khác cũng gửi yêu cầu cộng tác để các sản phẩm có cơ hội được xuất hện trong video của cô.

Thành công này là bàn đạp giúp người đẹp vươn tới ước mơ. Cô tự lập ra hãng mỹ phẩm riêng mang tên Em Cosmetic. Giải thích về thương hiệu này, cô bật mí: Trong tiếng Việt, "Em" là từ dùng để gọi những người phụ nữ trẻ, có thể xưng hô chung với phái đẹp bao gồm em gái, bạn gái, người yêu, vợ... "Em" còn là từ phản chiếu của "Me" trong tiếng Anh, tức là "Bản thân tôi".

Chuyên gia trở thành gương mặt đại diện online cho Lancome.

Không chỉ nổi tiếng ở Mỹ mà tài trang điểm biến hóa của Michelle đã được phụ nữ tại nhiều quốc gia công nhận và ngưỡng mộ. Người đẹp đã xuất hiện trên các tạp chí làm đẹp danh giá như: Seventeen Magazine, St. Petersburg Times, Nylon Magazine, Forbes Magazine và Blog BellaSugar. Một thành tích đáng nể nữa là chuyên viên nhận được giải thưởng "Ngôi sao mới" của Women"s Wear Daily Biz vào năm 2010. Trang Marie Claire của Mỹ cũng vinh danh cô là "Nhân vật đáng chú ý dưới tuổi 30". Ngoài ra, Michelle còn là trợ lý trang điểm cho những show thời trang đình đám như Chris Benz và Michael Kors.

Tính đến năm 2014, Michelle Phan đã đăng tải khoảng 320 video hướng dẫn make-up. Với hơn 5 triệu người theo dõi kênh cá nhân và 2,8 triệu người quan tâm trên Facebook, cô được coi là một trong hai người phụ nữ thành công nhất nhờ Youtube. Chuyên viên tâm sự: "Tôi thực sự hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ. Niềm đam mê đã giúp một cô bé Lọ Lem đạt được những gì mong muốn. Bây giờ là lúc tôi truyền cảm hứng để phụ nữ trên toàn thế giới tự hoàn thiện vẻ đẹp của chính mình".

Lê Hằng