Mẹo tránh viêm lỗ chân lông ở lưng

Viêm lỗ chân lông lưng là một trong những căn bệnh thuộc về viêm da, với biểu hiện là các nốt nhỏ màu đen hoặc nâu đỏ, đôi khi có cả mủ mọc lên ngay tại các lỗ chân lông. Nguyên nhân gây ra căn bệnh này là do hệ bài tiết hoạt động kém khiến độc tố tích tụ, hay do lớp sừng trên da quá dày làm bít các lỗ chân lông, lông quá mỏng và yếu không thể vươn ra khỏi da… Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến thường là do chúng ta sử dụng mỹ phẩm, mặc áo quá chật và bí hoặc chăm sóc da không đúng cách khiến da bị bụi bẩn, tổn thương, thiếu nước…

Để phòng ngừa bệnh viêm lỗ chân lông lưng, bạn có thể tham khảo một số mẹo dưới đây: làm sạch da thường xuyên để loại bỏ các bụi bẩn trên da, bạn nên tẩy da chết ít nhất một lần mỗi tuần để loại bỏ lớp da bị sừng hóa trên bề mặt; Sử dụng các sản phẩm sữa tắm phù hợp với làn da, tránh sử dụng sữa tắm giàu độ ẩm thường xuyên; Tránh ăn các chất đường, béo, dầu mỡ, nên ăn nhiều rau quả và uống nhiều nước mỗi ngày.

Đối với tình trạng viêm lỗ chân lông lưng nặng, ngày càng có xu hướng lan rộng, bạn có thể tham khảo công nghệ điều trị viêm lỗ chân lông mới có tên gọi Harmony XL.

Hình ảnh trước và sau điều trị viêm lỗ chân lông bằng Harmony XL tại Milan Clinic & Spa.

Trong năm 2013, công nghệ Harmony XL đã gây một ấn tượng mạnh trong ngành thẩm mỹ bởi khả năng trị viêm lỗ chân lông dứt điểm, an toàn và không để lại sẹo trên da. Đây là công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ, được kiểm định bởi FDA và được các chuyên gia thẩm mỹ trên thế giới đánh giá cao trong lĩnh vực điều trị viêm lỗ chân lông.

Harmony XL được trang bị cả công nghệ AFT (Advanced Fluorescence Technology) và laser trong cùng một hệ thống.Với sự tích hợp công nghệ AFT và laser, Harmony XL có khả năng làm sạch những tổn thương mụn trứng cá, ổ viêm lỗ chân lông bị viêm nhiễm mà không cần dùng thuốc với đầu trị mụn AFT thông minh. Đầu điều trị mụn AFT tạo ra bước sóng xanh mạnh trong phạm vi 420-950nm nhắm đến các porphyrins. Sự tương tác ánh sáng xanh mạnh và porphyrins tạo nên luồng oxy nhanh chóng hủy diệt vi khuẩn Staphylococcus aureus mà không gây hại đến những mô xung quanh, giúp trị dứt điểm tình trạng viêm lỗ chân lông nhanh chóng.

Điểm ưu việt của công nghệ Harmony XL là không xâm lấn, không dùng thuốc, không đau, không gây tác dụng phụ và không mất thời gian nghỉ dưỡng sau điều trị. Liệu trình điều trị viêm lỗ chân lông lưng bằng công nghệ Harmony XL thường kéo dài khoảng 3 - 7 lần, mỗi lần điều trị cách nhau khoảng 2 - 6 tuần.

Công nghệ Harmony XL đang được áp dụng tại Milan Clinic & Spa. Mức phí trọn gói (không giới hạn số lần điều trị) cho dịch vụ trị viêm lỗ chân lông vùng lưng khi sử dụng công nghệ này là 13,2 triệu đồng. Ngoài ra, bạn còn được tặng một tuýp kem tẩy da chết của Elancyl Paris trị giá 505.000 đồng. Bảo hành dịch vụ trong vòng 3 năm.

