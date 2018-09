Mẹo tránh rạn da cho bà bầu

Những phương pháp đơn giản những hiệu quả sẽ giúp bạn khắc phục các vết rạn xấu xí trên cơ thể.

Nhiều chị em sau khi sinh đã phải nói lới tạm biệt với chiếc bikini 2 mảnh quyến rũ do vùng bụng kém duyên, những vết chạy dọc phần chân khiến phái đẹp e dè hơn khi diện shorts ngắn. Dưới đây là một số cách đơn giản giúp bạn khắc phục tình trạng này.

Lòng trắng trứng: ngoài tác dụng làm trắng da mặt, lòng trắng trứng còn đem lại kết quả trong việc làm mờ các vết rạn da trên cơ thể. Bạn chỉ cần lọc lấy lòng trắng trứng rồi thoa lên vùng da bị rạn. Sau khi khô, bạn tiếp tục bôi thêm 2 lớp nữa, chờ 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Các dưỡng chất sẽ thẩm thấu, lấy đi các vết loang lổ khó chịu nếu bạn chăm chỉ thực hiện đều đặn hằng ngày.

Sữa bò tươi: mỗi ngày, trước khi đi ngủ, bạn dùng một chén nhỏ sữa bò tươi massage lên vùng da bị rạn trong 5 phút rồi lau lại bằng nước mát. Để tăng thêm công hiệu, bạn cũng có thể trộn sữa bò tươi này với một phần 2 lòng đỏ trứng gà rồi đắp lên vùng da đó. Chờ khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước mát và sữa tắm thông thường.

Bổ sung dưỡng chất cho da bằng kem Trilastin: đây là một sản phẩm chống rạn da chuyên nghiệp từ Mỹ với rất nhiều dưỡng chất. Những dưỡng chất có trong sản phẩm gồm:

Elastin: là một trong những protein cấu trúc gồm các cấu tạo của da cho phép da căng ra. Một thời gian ngắn sau tuổi dậy thì, cơ thể không còn sản xuất elastin. Do đó, số lượng elastin trong da thay đổi theo sinh lý, thường là do di truyền. Đây là lý do tại sao một số cá nhân bị rạn da hơn so với người khác, nồng độ cao của elastin trong da sẽ làm tăng độ đàn hồi và căng da.

Collagen: là một trong những protein cấu trúc bao gồm kết cấu của da. Đây là hệ thống hỗ trợ của da, nó tạo nên sức mạnh và độ cứng trong các mô liên kết của cơ thể, đồng thời chỉ đạo phát triển tế bào mới. Cơ thể sẽ tiếp tục cung cấp collagen, mặc dù collagen được tạo ra sẽ giảm dần theo tuổi tác. Đây là lý do tại sao da của những người lớn tuổi có xu hướng chảy xệ và hình thành nếp nhăn. Nồng độ collagen giảm sẽ làm tổn hại cấu trúc và sức mạnh của da, khiến nó ép dưới sức nặng của mình.

Bộ sản phẩm Trilastin cung cấp dưỡng chất cần thiết cho da tạo độ đàn hồi, liên kết các collagen chống rạn nứt.

Protein đậu nành: chứa 8 axit amin thiết yếu cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng tế bào protein cấu trúc, bao gồm da. Nó cũng giúp làn da mịn màng và giúp duy trì độ ẩm.

Vitamin E: là hợp chất tan trong chất béo có đặc tính chống oxy hóa đặc biệt. Vitamin này giúp bảo vệ màng tế bào và ngăn chặn các gốc tự do.

Trilastin giúp các dưỡng chất tạo độ đàn hồi, liên kết giữa các sợi collagen được thẩm thấu nhanh hơn do lớp sừng đã được lấy đi.

Trước và sau khi dùng Trilastin được 8 tuần.

Dòng TriLastin thế hệ mới với 3 sản phẩm phù hợp với từng loại da gồm: phòng và loại bỏ vết da rạn trong lúc mang thai; loại bỏ vết rạn da sau khi sinh em bé; loại bỏ vết rạn da đã lâu năm. Sử dụng TriLastin sau 3 tuần, vùng da bị rạn sẽ có sự thay đổi sắc tố.

Liên hệ: Công ty TNHH MTV Thiên Băng 99 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, TP HCM. ĐT: 0838307073 - 0835057538 - 0902363227.

Email: thienbangbeauty@yahoo.com.

Website: thienbangbeauty.vn; trilastin.vn.

(Nguồn: Trilastin)